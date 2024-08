¿Cuándo se necesita a un abogado especialista en accidentes de tráfico en España?

Un accidente de tráfico puede ser una experiencia traumática que va más allá de los daños materiales. Las lesiones físicas, el estrés emocional y las complicaciones legales que pueden surgir son razones suficientes para considerar la asistencia de un abogado especializado en accidentes de tráfico que ayude a establecer estrategias para maximizar la indemnización que corresponde por ley desde el mismo momento que se sufrió un accidente.

El abogado como protector ante las malas prácticas de las aseguradoras. Un abogado siempre actuará en defensa de los intereses de su cliente, asegurándose de evitar situaciones que puedan ser perjudiciales. Por ejemplo, si la aseguradora llama al cliente y este comenta algo como "ya me encuentro mucho mejor", dicha afirmación podría ser utilizada en su contra para darle el alta sin que lo vea un médico, lo que puede perjudicar la recuperación y la compensación que le corresponde. Como estas conversaciones suelen estar grabadas, es difícil retractarse o corregir lo dicho. Además, la aseguradora podría alegar que la cobertura incluye solo 10 sesiones de rehabilitación, ahorrándose el costo de las sesiones posteriores y, por supuesto, el pago de los días básicos de indemnización que corresponden mientras el cliente continúa en tratamiento. Un abogado actúa como un escudo frente a estas prácticas, asegurando que se respeten los derechos del cliente y que se maximice la indemnización justa. (Calculadora indemnización por accidente de tráfico)

¿Por qué contratar a un abogado especialista en accidentes de tráfico? Las aseguradoras muchas veces dicen que el accidente no fue tan grave como para hacer daño. Obviando muchas cosas, diciendo que la culpa es del cliente porque iba despistado y que era evitable, a que no se ha pasado la inspección técnica del vehículo. Estas son solo algunas de las tácticas que las aseguradoras utilizan para reducir o negar el pago de indemnizaciones, aquí es donde entra el experto:

Evaluar la viabilidad del caso: Determinará si se tiene derecho a una indemnización y qué elementos son necesarios para demostrarlo.

Gestionar la reclamación: Se encargará de toda la tramitación burocrática, desde la comunicación con las aseguradoras hasta la presentación de las demandas.

Negociar con las aseguradoras: Defenderá los intereses para que se obtenga la indemnización máxima a la que se tiene derecho.

Representar en juicio: En caso de ser necesario, representarán en los tribunales, garantizando una defensa eficaz.

Asesorarte en todo momento: Mantendrá informado al cliente sobre el avance del caso y brindará el asesoramiento legal que se necesite.

Situaciones en las que se necesita un abogado Aunque cada caso es único, existen ciertas situaciones en las que contar con un abogado especializado es especialmente recomendable:

Lesiones graves: Si se han sufrido lesiones que requieren tratamiento médico prolongado, rehabilitación o han afectado la calidad de vida, un abogado ayudará a obtener la indemnización correspondiente por los daños físicos y morales.

Daños materiales importantes: En caso de que el vehículo haya sufrido daños considerables o haya sido declarado pérdida total, un abogado negociará con la aseguradora para que indemnicen adecuadamente.

Múltiples implicados: Si en el accidente están involucradas varias personas o vehículos, la situación se complica y es fundamental contar con un abogado que coordine todas las acciones legales.

Dificultades para llegar a un acuerdo con la aseguradora: Si la aseguradora se niega a reconocer la responsabilidad o a ofrecer una indemnización justa, un abogado ayudará a hacer valer los derechos.

Desconocimiento de los procedimientos legales: Si no se está familiarizado con los trámites legales y la burocracia asociada a los accidentes de tráfico, un abogado guiará en todo el proceso.

¿Qué hacer después de un accidente de tráfico? Si se ha sufrido un accidente de tráfico, es importante seguir estos pasos:

Asegurarse de que todos estén a salvo: Lo primero es atender a las personas heridas y solicitar asistencia médica si es necesario.

Llamar a la policía: La policía levantará un atestado que será fundamental para la tramitación de la reclamación.

Reunir toda la información posible: Tomar fotografías del lugar del accidente, de los vehículos implicados y de las lesiones.

Solicitar los datos de los implicados y testigos: Estos datos serán útiles para identificar a los responsables del accidente.

IMPORTANTE, consultar primero a un abogado especializado: Aunque pueda parecer extraño, un abogado te asesorará para evitar que se caiga en errores que jueguen en contra desde el comienzo, esa primera llamada a la aseguradora es vital, y que puede significar que no se saque el máximo provecho de lo que corresponde legalmente en la indemnización.

Contactar con la aseguradora: Comunicar el accidente a la compañía de seguros y seguir las indicaciones que hayan dado el abogado.

Contar con un abogado especializado en accidentes de tráfico es una inversión en el futuro. Un profesional del derecho brindará la tranquilidad y el apoyo que se necesita para afrontar las consecuencias legales y económicas de un accidente. Y por sobre todo, será el escudo y la guía para que se pueda evitar caer en malas prácticas por parte de las aseguradoras, que lamentablemente son muy comunes en estos días.