SYBARIS HOMES ofrece asesoramiento en la compra de propiedades en la Comunidad Valenciana

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes y emocionantes en la vida de cualquier persona. No solo es una inversión significativa, sino que también es un sueño que se hace realidad. En este proceso, contar con el apoyo y la guía de una inmobiliaria con experiencia es fundamental para asegurar el éxito y la satisfacción.

La Comunidad Valenciana es un lugar con un potencial social, económico y turístico invaluable. En este bello entorno, SYBARIS HOMES, con sede en Dénia, destaca por su equipo humano, su calidez y su dedicación a ayudar a sus clientes a encontrar el hogar perfecto para vivir, disfrutar de vacaciones, tener una segunda residencia o invertir.

A continuación, la firma ofrece detalles acerca de su historia, sus principales aspiraciones y desafíos en el mercado inmobiliario local.

¿Podría compartir un poco sobre su historia personal? ¿Cómo se interesó en el mundo inmobiliario?

Soy Natacha Sapriza y estoy encantada de poder compartir mi historia con ustedes. Desde mi infancia, las numerosas mudanzas que experimenté despertaron en mí una pasión por la decoración, el aprovechamiento de espacios y el reconocimiento del potencial de cada propiedad. Cada traslado era una nueva aventura, una oportunidad para descubrir un lugar diferente, y me fascinaba la idea de transformar un espacio en un hogar. Esta habilidad, sin duda, la heredé de mis padres, quienes siempre veían oportunidades en cada cambio.

En 2012, mi interés por el sector inmobiliario se transformó en una carrera profesional mientras trabajaba en una promotora de lujo en Punta del Este, Uruguay. Fue allí donde mi pasión se consolidó, lo que me llevó a unirme al equipo de una constructora reconocida, donde tuve el privilegio de aprender de un equipo que ha dejado una huella significativa, habiendo proporcionado hogar a más de 600 familias.

¿Qué la motivó a unirse a SYBARIS HOMES?

Tras acumular experiencia en varias empresas del sector, sentí que me faltaba algo esencial: la combinación perfecta de factores que impulsaran mi crecimiento profesional. Esta búsqueda culminó cuando tuve la oportunidad de unirme a SYBARIS HOMES, una empresa con una trayectoria y un legado de éxitos. No lo dudé y me uní al equipo. Hoy, como CEO, me enorgullece poder marcar la diferencia y continuar con esta destacada trayectoria.

¿Qué desafíos personales ha tenido que superar?

Uno de los desafíos más significativos que enfrento es encontrar un equilibrio entre mi vida profesional y personal. Mi pasión por el trabajo es tan intensa que a menudo pierdo la noción del tiempo mientras busco lo mejor para mis clientes. Sin embargo, hay momentos de duda y agotamiento, donde el respaldo de mi familia y amigos se vuelve crucial. Además, he tenido que aprender a confiar en mi equipo y a delegar responsabilidades, una tarea que no siempre resulta sencilla cuando se tiene una visión clara de los objetivos que se desean alcanzar.

¿Qué aspectos de su trabajo le llenan de mayor satisfacción?

La verdadera satisfacción radica en ver la felicidad reflejada en los rostros de nuestros clientes. Acompañarlos durante el proceso de compra, que a menudo está plagado de incertidumbres, resulta increíblemente gratificante. Los compradores, en particular, suelen requerir más orientación que los vendedores. Aunque muchos vendedores creen poder gestionar la venta por sí solos, la realidad es que el comprador necesita tanta ayuda que muchas transacciones se ven frustradas por la falta de documentación necesaria o por la dilatación excesiva del proceso de compra.

Por ello, es esencial contar con un agente inmobiliario experimentado que entienda el mercado y ofrezca asesoría integral en todos los aspectos de la compra. Esto abarca desde la evaluación de la construcción y ubicación hasta la elección de opciones hipotecarias y la gestión de la documentación necesaria. Este servicio de acompañamiento es generalmente GRATUITO, aunque muchos compradores todavía optan por realizarlo de manera independiente, lo que considero un gran error.

¿Qué le hace pensar que es un error?

En el mundo inmobiliario, el comprador se enfrenta a un mar de incertidumbres, mientras que el vendedor tiene un objetivo claro: cerrar la venta al mejor precio posible. La compra de una propiedad es, para muchos, una de las decisiones financieras más significativas de su vida. Al buscar una vivienda, el comprador debe considerar una serie de factores cruciales, como la ubicación, el coste, la necesidad de reformas, la distribución del espacio y las opciones de financiación. Todo esto, acompañado de la inevitable pregunta: "¿Estoy invirtiendo bien mi dinero?".

Contar con la ayuda de un agente inmobiliario puede ser fundamental en este proceso. La experiencia y el conocimiento de un profesional pueden marcar la diferencia entre una compra satisfactoria y una mala inversión. Mientras que una persona promedio puede comprar una o dos propiedades en su vida, un agente inmobiliario experimentado ha gestionado cientos de transacciones. Esta experiencia le permite anticiparse a posibles problemas y guiar al comprador en cada paso del camino.

Un buen agente inmobiliario no solo está al tanto de las propiedades disponibles en la zona, sino que también ofrece un asesoramiento integral. Evalúa si una compra es conveniente o no, analizando los pros y contras de cada opción. Su asesoramiento abarca aspectos como la calidad de la construcción, la ubicación, el precio, las mejores opciones de hipoteca y los requisitos documentales necesarios. Además, acompaña al comprador en todo el proceso, incluso en la notaría.

Un agente competente también tiene la habilidad de negociar el precio en beneficio del comprador, si es necesario. En definitiva, contar con un agente inmobiliario experimentado proporciona tranquilidad y seguridad al comprador, ayudándole a tomar una decisión informada y a evitar posibles errores costosos.

¿Cómo gestiona el estrés y la presión?

El estrés es una parte inevitable del trabajo. Mientras protegemos a nuestros clientes de sus efectos, nosotros asumimos esa carga. Nos encargamos de resolver cualquier inconveniente que pueda surgir en una compra, venta o alquiler vacacional. Para enfrentar estos desafíos, contar con un equipo sólido, profesional, es fundamental.

¿Quiénes han sido sus principales influencias o mentores en su camino profesional?

Dos personas vienen a mi mente de inmediato. Rolando Rozemblum, con quien trabajé durante 7 años, es un empresario con una visión clara que me desafió y sacó lo mejor de mí. Otra figura clave es Olga Salvador, una destacada empresaria y creativa, que ha sido una fuente de inspiración. Ella me brindó la oportunidad de liderar SYBARIS HOMES y ha estado a mi lado durante todo el proceso. Le debo mucho por su apoyo y guía invaluables.

¿Qué consejo le daría a las mujeres que aspiran a tener un papel de liderazgo?

Les diría que crean en sí mismas y en su visión. Puede ser muy desafiante, pero la pasión y la determinación pueden abrir muchas puertas. Es importante rodearse de personas que las apoyen y animen, no tener miedo de pedir ayuda, aprender de los demás, y nunca perder de vista sus objetivos y valores.

Para terminar, ¿qué sueño le gustaría cumplir con SYBARIS HOMES?

Aunque prefiero mantener los sueños en secreto hasta que se cumplan, puedo decir que el principal objetivo siempre será la satisfacción del cliente, manteniendo los valores de claridad y transparencia que creo necesarios en este sector.

En definitiva, SYBARIS HOMES adapta sus operaciones a las necesidades de los clientes para ofrecer un servicio integral con diversas divisiones, incluyendo Proyectos, Obra Nueva, Alquiler Vacacional e Interiorismo. Además, esta inmobiliaria despliega una selección exclusiva de viviendas, fincas, pisos y apartamentos en distintos municipios de la Comunidad Valenciana.