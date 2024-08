Qué ventajas para los mediadores de seguros aporta la plataforma ClickSeguro.net

La incorporación de nuevas tecnologías digitales ha cambiado la manera de trabajar en numerosos sectores. En el caso de los seguros, las compañías hoy en día avanzan para prescindir de los mediadores, por lo que recurren a distintas tácticas para conseguir clientes de manera directa.

En este contexto, ClickSeguro.net es un marketplace de seguros que ha sido creado para ayudar a los mediadores a competir por la cuota de mercado online que actualmente existe en este sector. Esta plataforma funciona solo como un punto de contacto con los clientes y ofrece múltiples ventajas mediadores.

Cómo funciona ClickSeguro.net En primer lugar, este sitio web no es un mediador de seguros ni cobra comisiones por las pólizas que se contratan a través de sus servicios. En cambio, sí se trata de una plataforma en la que los mediadores suscritos pueden acceder a múltiples peticiones de seguros de clientes potenciales. De esta manera, es posible contactar al usuario y acercar una propuesta que resulte conveniente. Cabe destacar, que la contratación del producto se ejecuta a mediante el correo electrónico o el teléfono del cliente.

A su vez, ClickSeguro.net solo cobra una cuota asequible y módica por proporcionar acceso a clientes potenciales que requieren seguros. Además, la contratación de los productos depende de la diligencia de los intermediarios profesionales y de su habilidad para responder a los usuarios con ofertas apropiadas.

Se trata de una manera de competir con las aseguradoras de línea directa y con los comparadores online. Esta tarea, si se afronta de forma individual, resulta prácticamente imposible. Ahora bien, ClickSeguro.net busca ganar cuotas del mercado online que, hasta ahora, han sido vedadas a los mediadores.

Asimismo, esta vía ofrece la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. A propósito de esto, cabe resaltar que la empresa ya ha conseguido resultados positivos en otros sectores competitivos.

Un contexto desfavorable para los mediadores profesionales Según indican los profesionales de ClickSeguro.net, las compañías aseguradoras han aprovechado los nuevos medios tecnológicos para prescindir de los agentes y corredores. Actualmente, mediante plataformas y campañas publicitarias en línea es más fácil conseguir clientes directos. En particular, las empresas han empleado estas herramientas y técnicas para desplazar a los intermediarios del mercado digital.

Si bien es cierto que estos profesionales podrían lanzar páginas web propias para captar clientes, esto supone un gasto continuo en mantenimiento y en acciones de posicionamiento en buscadores. En efecto, para que este recurso funcione es necesario invertir en la creación de contenidos, acciones de SEO y marketing online. Como estos costes son difíciles de afrontar, los mediadores están perdiendo cuotas de mercado a un nivel cada vez más acelerado.

Al mismo tiempo, tal panorama implica un empeoramiento de las condiciones que las compañías ofrecen a sus clientes, quienes no cuentan con un respaldo profesional y se ven obligados a tratar directamente. Al respecto, la mayoría del público desconoce el detalle de distintas cláusulas y exclusiones que pueden encarecer una póliza de manera innecesaria.

Ventajas que ofrecen los mediadores Al contar con el apoyo de un mediador profesional, los clientes de las compañías de seguros reciben asesoramiento correcto y preciso para escoger un producto que resulta adecuado para cubrir sus necesidades. Además, acceden a mejores precios y cuentan con respaldo en caso de conflicto. Este último ítem es esencial porque los mediadores defienden los intereses de sus clientes sin el gasto que representa la contratación de un abogado.

En este contexto, los profesionales de ClickSeguro.net han creado una plataforma para combatir la desaparición de esta profesión que supone la defensa de los ciudadanos frente a las grandes compañías de seguros. Para esto, acercan clientes que de otra manera no llegarían a los intermediarios.

Además, se trata de un servicio fundamental, ya que las nuevas generaciones de usuarios que acceden al mercado de seguros están acostumbrados a comprar productos y contratar servicios de manera online. En este sentido, ClickSeguro.net funciona como un punto de contacto fácil de usar para captar clientes jóvenes y de cualquier edad que ya no concurren de modo presencial a las tiendas u oficinas donde se venden seguros.

Por último, los expertos de esta plataforma señalan que competir sin ayuda con las líneas directas de venta solo va a contribuir a minimizar la importancia de los mediadores en el mercado. Esto es algo que, por ejemplo, ha sucedido en el sector turístico con las agencias de viaje. Hoy en día, los portales digitales han desplazado y copado las cuotas del mercado que antes tenían las empresas tradicionales de este ámbito.

En conclusión, ClickSeguro.net ofrece múltiples ventajas mediadoras para facilitar la captación de clientes y prosperar en un entorno digital cada vez más complejo y competitivo.