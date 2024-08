El escritor Juan Carlos Martín Jiménez publica su novela 'Escaleras al infierno'

Miércoles 21 de agosto de 2024 - El escritor Juan Carlos Martín Jiménez ha publicado la novela de suspense “Escaleras al infierno”, con el Grupo Editorial franquiciador Angels Fortune, que presentó el pasado sábado 17 de agosto, a las 19:30 horas, en la Casa Rural La Galamperna, en Nava del Barco, un pueblo de Ávila donde el autor, que es franquiciado de la editorial en la Comunidad de Madrid, pasa todos sus veranos desde que era un niño.

“Escaleras al infierno” es la segunda novela de intriga y de suspense que publica Juan Carlos Martín Jiménez, tras la publicación de “Los juegos del abismo”; un libro que mantiene al lector en tensión de principio a fin, ofreciendo giros inesperados que mantienen su atención desde la primera a la última página.

El autor, Juan Carlos Martín Jiménez, asegura que “ha sido un placer presentar mi nueva novela en mi pueblo, Nava del Barco, rodeado de mi gente, familiares y amigos. Espero que guste mucho a quien la lea y que no pueda parar de pasar las páginas, hasta que llegue al final”.

Por su parte, la Fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune, Isabel Montes, comenta que “Juan Carlos Martín Jiménez regresa al mundo de la literatura con el género literario con el que le conocí en su ópera prima ‘Los juegos del abismo’. Como era de esperar, ha escrito una novela que hará la delicia de los amantes del suspense. Cuando la leí supe que tenía una obra que sí o sí había que llevar a la pantalla, así que no dudé en poner en marcha su adaptación a serie de televisión. Estoy segura de que será un éxito que le encumbrará como el gran escritor que ya es”.

Efectivamente, la novela “Escaleras al infierno” está en pleno proceso de adaptación a la pantalla, para lo cual se está convirtiendo en guion adaptado a una serie de televisión, lo cual es “una enorme satisfacción y un orgullo si algún día la trama de mi novela se puede ver en una pantalla, de cine o de televisión”, comenta el autor.

La novela de Juan Carlos Martín Jiménez ya se puede adquirir en la Librería del propio Grupo Editorial Angels Fortune, tanto en edición en papel como en formato eBook. Así como también en sus librerías de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Europa, Estados Unidos y México, en www.angelsfortune.com.

Asimismo, está a la venta en las librerías de plataformas como Amazon, Google Play, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC, Kobo, Agapea, iBooks, Todos tus libros, Barnes & Noble y en las librerías habituales. Las librerías pueden realizar los pedidos a través de las distribuidoras Azeta y Arnoia.

FICHA DE LA NOVELA Título: “Escaleras al infierno”

Autor: Juan Carlos Martín Jiménez

Materia: Suspense

Edita: Grupo Editorial Angels Fortune

Número de páginas: 188

Precio formato papel: 15 euros

Precio eBook: 8,50 euros

Acerca del autor Juan Carlos Martín Jiménez nació en Madrid, en 1967. Es licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid.

Es director de los periódicos locales, “Tetuán 30 días” y “Chamberí 30 días”, y es periodista especializado en el sistema de franquicias, llevando la comunicación de varias empresas, fundamentalmente relacionados con este modelo de negocio.

Ha escrito las novelas de suspense, “Los juegos del abismo” y “Escaleras al infierno”, así como el libro “Franquicias de éxito” y la obra de autoayuda “La FUERZA está en tu INTERIOR”, habiendo ganado con estos dos últimos libros el premio a la “Obra que abre fronteras”, otorgado por el Grupo Editorial Angels Fortune, al que se incorporó en 2015, no solo como autor, sino también como corrector y director de Comunicación.