Los dos profesionales encargados de revisar y proponer mejoras técnicas y estructurales en los guiones este año son Teresa Bellón y Diego Fandos

Pamplona, 14 de agosto de 2024.- El certamen de Cortometrajes Navarra, Tierra de Cine y el sindicato de guionistas de España ALMA han renovado por sexto año consecutivo el acuerdo de colaboración para la realización de sesiones personalizadas de asesoramiento técnico profesional dirigidas a los autores de los diez proyectos finalistas. De este modo, serán guionistas de ALMA quienes revisarán con sus autores los trabajos presentados y propondrán mejoras técnicas y estructurales en los guiones antes de la fase de rodaje.

Además, Navarra, Tierra de Cine ha incluido en las condiciones para los equipos finalistas que un porcentaje del premio (15%) que obtenga cada obra ganadora en las categorías de primer y segundo premio se destine directamente a la persona o personas que hayan escrito y registrado el guion, con independencia de que esa persona o personas reciban el total del premio por ser también productoras. Los equipos que deseen participar en esta edición pueden presentar guiones hasta el 4 de septiembre.

De esta manera, el certamen de cortometrajes Navarra, Tierra de Cine mantiene su apuesta de poner a disposición de los autores finalistas la asistencia de profesionales que intervienen en la industria audiovisual a lo largo de todas las fases de rodaje.

Guionistas con amplia experiencia Los encargados de revisar y proponer mejoras técnicas y estructurales en los guiones antes de la fase de rodaje este año son Teresa Bellón y Diego Fandos.

Teresa Bellón es guionista de cine y televisión, especializada en comedia. Buscando a Coque es su ópera prima, escrita y dirigida junto a César F. Calvillo, una comedia romántica producida por La Canica Films. El proyecto formó parte de la II edición de las Residencias Academia de Cine (siendo uno de los 20 seleccionados entre casi mil candidatos).

Actualmente, es coordinadora de guion de un proyecto de serie para la productora Alea Media y es guionista de otro proyecto de serie de comedia para Bulldog TV (ambos en fase de desarrollo). Además, está coescribiendo con Celia de Molina su película No es Universal, producida por Solita Films. César F. Calvillo y ella, como pareja creativa, han escrito para Netflix y para Telecinco Cinema, y han desarrollado varios proyectos de series con las productoras 360 PowWow, Secuoya Studios y Morena Films. Además, juntos han impartido un curso anual de interpretación de comedia en la Sala Azarte.

Diego Fandos. Guionista y profesor de Guion en la Prague Film School desde 2008. Ha escrito y dirigido publicidad, cortometrajes, documentales (Dos tonalidades diferentes de rojo y En casa de los Jesuitas) y el largometraje Cosmos estrenado en 2008, presentado en el Festival de Cine de San Sebastián. Sus cortos Under Pressure (2014) y Aurora (2017) fueron seleccionados y premiados en más de 60 certámenes internacionales.

Ha publicado dos colecciones de relatos breves: Amores limón (Ed. Eunate, 2015) y Praga en febrero (2020) y el manual multiventas Writing for Short Film (2019). Ha ganado diversos certámenes literarios, entre otros, el Primer Premio de Narrativa Breve del Gobierno de Navarra.

Sindicato de guionistas ALMA y Navarra, Tierra de Cine ALMA está formada por más de 950 guionistas de cine y televisión, de ficción, de no ficción y de programas, unidos para conseguir el reconocimiento profesional de este gremio y condiciones de trabajo que respeten y protejan su aportación creativa en la industria audiovisual.

El objetivo del certamen de cortometrajes Navarra Tierra de Cine, que este año cumple su duodécima edición, es doble; por un lado, promocionar el turismo de la Comunidad Foral a través de la ficción y el formato cinematográfico; y por otro, promocionar Navarra como plató de rodaje, potenciando su diversidad climática, paisajística y cultural.

El certamen de cortometrajes Navarra, Tierra de Cine nació en 2013 con el doble objetivo de promocionar el turismo de la Comunidad Foral a través de la ficción y el formato cinematográfico; y para promocionar Navarra como plató de rodaje, potenciando su diversidad climática, paisajística y cultural, lo que le convierte en el único festival de estas características en Navarra.

El festival cuenta el apoyo y la colaboración del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra y de la Navarra Film Commission y cuenta con el apoyo económico del Departamento de Cultura a través de la convocatoria Generazinema Festivales dirigida a la organización de festivales y certámenes de cinematografía que se celebren en Navarra

Desde su lanzamiento han sido escenario de rodaje en el festival un total de 38 localidades de la Comunidad Foral: Pamplona, Viana, Sangüesa, Urdax, Arguedas, Olite, Fitero, Estella/Lizarra, Marcilla, Tudela, Valle de Egüés, Larraga, Cascante, Roncal, Arróniz, Azagra, Andosilla, Huarte, Leitza, Lodosa, Valle de Esteríbar, Puente la Reina, Falces, Tierras de Iranzu, Isaba, Artajona, Leoz, Lumbier, Aibar, Allo, Valle de Erro, Lekunberri, Peralta, Olazti/Olazagutia, Ribaforada, Luzaide/Valcarlos, Mendavia y Tafalla.

El certamen de cortometrajes Navarra, Tierra de Cine obtuvo en el año 2020 la Declaración de interés social en la categoría de programas-tipo de proyectos y actividades culturales hasta el año 2025, que concede el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra y que supone la concesión del Sello MECNA de Mecenazgo Cultural.

