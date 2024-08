Alma Secret revela su fórmula para crecer un 40%; Ingredientes revolucionarios y productos icónicos con sello Ecocert

Librilla, Murcia, agosto de 2024. – La cosmética natural se está convirtiendo en un fenómeno a nivel mundial. Según el reporte anual Natural Cosmetics Global Market Report de este año, la demanda ha aumentado de forma significativa y se espera que reporte ventas por valores de 50.48 mil millones de dólares en 2028.

España no es la excepción y empresas como Alma Secret representan a la perfección esta tendencia. La marca murciana ha registrado un crecimiento muy significativo en 2023: un incremento del 40% en su facturación en comparación con el año anterior, alcanzando los 3 millones de euros en ventas y marcando así un nuevo récord.

El I+D+i, clave para mantener el crecimiento de las ventas Este crecimiento parte del importante trabajo que se realiza en el desarrollo de nuevos productos, muchos de ellos aprobados por la certificadora más prestigiosa a nivel mundial: ECOCERT COSMOS. Lanzamientos como el Protector Solar con Color, el Champú Sólido Gond Katira, la ampliación de la gama corporal Firming Yuzu o el Rose Cactus Oil Serum no solo han incrementado la oferta al público, sino que también han consolidado a la marca como líder en la innovación de ingredientes y procesos.

Precisamente este último producto ha marcado un hito en las cifras de la empresa. En los primeros meses de lanzamiento se han vendido más de 50.000 unidades, rompiendo stock en numerosas ocasiones. Primero, en su versión individual y después, en su versión pack junto al best seller de la marca, el Contorno de Ojos de Aguacate.

Una fábrica a la vanguardia mundial en tecnología y sostenibilidad La marca de cosmética natural y cruelty free tiene su propia fábrica en España, ubicada en Murcia. Además, junto a las instalaciones de cosmética, el equipo de I+D ha creado una nueva fábrica de extractos, única en Europa, por su capacidad para optimizar los principios activos extraídos de las plantas y flores ecológicas.

Bautizada como INFINITY BOOSTER®, esta tecnología de diseño propio simula los métodos antiguos de extracción en frío. Un proceso innovador y exclusivo que extrae los principios activos de las plantas que se utilizarán posteriormente para enriquecer y potenciar las fórmulas cosméticas, amplificando así su efectividad.

La importancia de la diversificación en los canales de venta En 2023, Alma Secret ha centrado sus esfuerzos en la expansión de su marca en perfumerías. Gracias a esta estrategia, sus productos ya están disponibles en las principales cadenas de España, tales como Druni, Marvimundo, Douglas, Perfumerías Prieto y Paco Perfumerías. Esta ampliación de los canales de venta ha sido clave para el aumento de su visibilidad y accesibilidad, permitiendo a más consumidores descubrir sus productos.

Rocío Cuesta, Doctora en Farmacia y CEO de Alma Secret, ha señalado: "Estamos muy orgullosos con los resultados obtenidos en el último período. Este crecimiento no solo refleja la calidad de los productos, sino también el increíble trabajo de todo el equipo y la confianza que los clientes depositan en nosotros cada día”.

Con este crecimiento sostenido y la ampliación de su red de distribución, Alma Secret se posiciona como una de las marcas líderes en el sector de la cosmética natural en España. La compañía planea continuar su expansión y seguir ofreciendo productos que combinan eficacia, naturalidad y respeto por el medio ambiente.