Dominar las oposiciones con la nueva app de Opospills; Estudio inteligente y dinámico

Opospills, la academia especializada en oposiciones de educación, ha lanzado una nueva versión de su app "The Moon", que hará más accesible y efectiva la preparación de los opositores de educación. Con estas actualizaciones, la app se vuelve más intuitiva y personalizada, ayudando a los opositores a organizar mejor su estudio, mantenerse motivados y aumentar sus posibilidades de conseguir una plaza.

Los usuarios que han usado la app dicen que les hace el estudio mucho más dinámico y llevadero, y que ha supuesto un cambio de enfoque en su preparación. Además, en 2023, fue reconocida con el premio a la Mejor Plataforma de Aprendizaje, Experiencia de Usuario y Valoración en Oposiciones, lo que avala su eficacia y el valor que aporta a los estudiantes.

Una compañera ideal para las oposiciones de educación Opospills es una academia que ha revolucionado la preparación de oposiciones en educación, ofreciendo un modelo completamente online que se adapta a las necesidades actuales de los estudiantes. Su propuesta incluye contenido actualizado, asistencia personalizada y material académico de alta calidad, todo ello contextualizado según la legislación vigente.

Entre sus herramientas destaca esta app, que se ha convertido en una auténtica aliada de quienes se someten a las oposiciones en educación. En Opospills señalan que actúa como una especie de mini coach personal para el entrenamiento. Cada semana lanza desafíos vinculados con el temario y el avance de la preparación para hacerla más interactiva y entretenida.

El objetivo de la herramienta es que el alumno que la utilice mantenga sus estudios frescos constantemente mediante la planificación de las actividades. Tomándose en serio los retos semanales y la planificación de las actividades la oposición se convierte en una tarea estimulante y llena de emociones. De esta forma se obtiene una mejor asimilación de los conocimientos incrementando de forma exponencial las oportunidades del opositor.

Claves que ayudan a obtener el éxito La aplicación posee una sección de autoevaluación con la que el aspirante descubre su avance en el marco de su preparación. Para la medición se basa en siete hábitos clave que debe tener todo opositor de educación. Los resultados obtenidos tras cada análisis permiten ajustar el plan de entrenamiento en función del avance obtenido y las debilidades que necesitan fortalecerse.

The Moon estimula a los alumnos mediante la revelación de estadísticas y el otorgamiento de insignias. Los representantes de Opospills aseguran que son trofeos que motivan a los alumnos a fijarse metas y seguir adelante en su entrenamiento. Las insignias proporcionan también acceso a material exclusivo.

Las nuevas mejoras a la aplicación The Moon buscan mantener los excelentes números que exhibe la academia Opospills en la actualidad. Hasta ahora, el 88% los opositores que realizan todos los retos con la aplicación consiguen su plaza. Por otro lado, un asombroso 95% los que los superan esos desafíos acceden a la bolsa de interinos.