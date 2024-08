PAJ GPS propone planes y consejos para viajar con mascotas este verano

En más de 45.000 alojamientos pet-friendly y en 120 playas españolas las mascotas son bienvenidas.

El transporte de una mascota debe ser seguro y cómodo.

Un localizador GPD puede ser de gran utilidad para viajar con perros.

El verano es una época en la que muchos propietarios de mascotas se pueden encontrar con un problema a la hora de compartir sus vacaciones con sus fieles amigos. Desde PAJ GPS queremos dar algunos consejos para disfrutar del verano con las mascotas.

Hoy en día existen multitud de alojamientos que admiten mascotas, hay piscinas específicas para perros y playas en las que se permite acudir con ellos. La Ley de Protección Animal estableció diversas medidas para facilitar la presencia de mascotas en diversos lugares y esto hace que las vacaciones con los seres peludos sean más amigables.

En más de 45.000 hoteles de España admiten animales de compañía Afortunadamente, cada vez son más los hoteles, campings o casas de alquiler pet-friendly en los que una mascota es siempre bienvenida. Actualmente, el 30% de los hoteles españoles registrados en Booking admite animales: unos 45.000 alojamientos en todo el territorio nacional.

Es importante que al hacer la reserva no se olvide comentar a través del formulario que el cliente va con una mascota, especificar la raza y su peso para que confirmen que será bienvenida. Después, es conveniente contactar con el hotel para confirmar que el cliente va con una mascota y así evitar malos entendidos sobre condiciones que los alojamientos impongan.

120 playas repartidas en 15 comunidades españolas admiten perros Quienes tienen un amigo perruno ya saben que, desafortunadamente, no pueden acceder a todas las playas. Según la red canina, en España hay 120 playas repartidas en 15 comunidades autónomas a las que legalmente se puede acudir con un perro.

Hay algunas que están habilitadas solo para ellos, y otras a las que pueden acceder libremente, o con restricciones horarias. La región con más playas habilitadas es la Comunidad Valenciana (33 playas), seguida de Andalucía (32 playas).

El transporte de una mascota debe hacerse siempre con cuidado Una de las recomendaciones para viajar con perros es no darles de comer en horas anteriores al viaje y compartir con ellos un buen paseo antes de iniciar el trayecto, sobre todo si va a ser largo. Si se viaja en coche, es conveniente hacer breves paradas cada cierto tiempo para que “estiren las patas” y hagan sus necesidades.

También es conveniente llevar en el coche un recipiente con agua para que se hidraten. Y hay que tener un sistema de sujeción: arneses, transportín, rejilla divisoria o remolque, en el caso de que se viaje con varios perros.

Dispositivos para tener siempre localizada a una mascota Y por supuesto, siempre que una mascota salga del domicilio habitual es muy recomendable que lleve instalado en su collar un rastreador GPS para tenerla siempre localizada. El PET Finder 4G es un dispositivo con cobertura de red 4G, lo que permite usarlo en más de 100 países sin coste adicional.

Este dispositivo es resistente al agua y al ser pequeño y ligero, no causa molestias a la mascota. Mediante una aplicación de muy sencillo uso se puede tener permanentemente localizado al perro. También guarda durante 365 días las rutas y recorridos que ha hecho.

Estos dispositivos son muy útiles cuando se sale de vacaciones con un perro, pues al llegar a un nuevo lugar pueden desorientarse y perderse. Además, un viaje y un cambio de hábitat puede causar estrés al animal. Otra función del localizador es que cuando el perro traspasa una zona previamente delimitada, los usuarios reciben una alerta a través del teléfono móvil, tablet o PC.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.