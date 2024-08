Bifeedoo, aliado en la prevención de problemas digestivos en caballos con su pienso ecológico

Bifeedoo resalta su nuevo pienso ecológico para caballos, formulado para prevenir cólicos y otros problemas digestivos, demostrando el poder de los ingredientes naturales en la salud equina En el marco de su compromiso continuo con el bienestar animal y la sostenibilidad, la empresa líder en la producción de piensos ecológicos, Bifeedoo, presenta su más reciente desarrollo: un innovador pienso ecológico para caballos diseñado específicamente para mejorar la salud digestiva y prevenir problemas como los cólicos, que son comunes en los equinos. Un nuevo producto, resultado de una investigación exhaustiva y un enfoque meticuloso en la selección de ingredientes naturales y de alta calidad.

UN ENFOQUE NATURAL PARA LA SALUD DIGESTIVA

Los caballos son particularmente susceptibles a trastornos digestivos, incluidos los cólicos, que pueden ser causados por numerosos factores, como la dieta. El pienso ecológico de Bifeedoo está formulado con ingredientes naturales que no solo nutren, sino que también favorecen una digestión saludable. Esta dieta equilibrada ayuda a mantener el tracto digestivo en óptimas condiciones, reduciendo, a su vez, la incidencia de cólicos y otros problemas relacionados.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN CADA INGREDIENTE

Cada componente del pienso ecológico para caballos de Bifeedoo ha sido cuidadosamente seleccionado para asegurar que cumpla con los más altos estándares de calidad y eficacia. Los ingredientes provienen de fuentes sostenibles y son libres de químicos y aditivos artificiales, lo que no solo beneficia la salud del caballo, sino que también minimiza el impacto ambiental de la producción de alimentos para animales.

BENEFICIOS COMPROBADOS DE UNA DIETA ECOLÓGICA

La incorporación de fibras de alta calidad, antioxidantes naturales y minerales esenciales en el pienso ecológico para caballos facilita una mejor absorción de nutrientes y promueve una salud intestinal óptima. Además, la dieta ecológica ayuda a mantener el peso ideal del caballo, lo que es crucial para prevenir estrés adicional en el sistema digestivo. Por otra parte, los estudios realizados por Bifeedoo han demostrado una reducción significativa en los casos de cólicos y mejoras generales en la salud y el comportamiento de los caballos alimentados con este pienso.

COMPROMISO DE BIFEEDOO CON EL BIENESTAR ANIMAL

Este pienso ecológico refleja el compromiso de Bifeedoo con el bienestar animal y su visión de una industria ganadera más sostenible y ética. "Nuestro objetivo es proporcionar productos que no solo cuiden de los animales de manera holística, sino que también cuiden del planeta", afirma Juan Salvador, Director General de Bifeedoo. "Por ello, este nuevo pienso ecológico para caballos es un testimonio de nuestro compromiso con ambos, reafirmando nuestra posición como líder en la producción de alimentos ecológicos para animales y nuestra dedicación a mejorar la calidad de vida de los caballos a través de la nutrición".