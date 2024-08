Iquall Networks triunfa con doble premio en los Catalyst Awards 2024

Iquall Networks se enorgullece en anunciar que han sido galardonados con dos prestigiosos premios en la primera participación en los Premios Catalyst DTW24. Este reconocimiento subraya el compromiso con la innovación y la excelencia en soluciones de Network Automation. En esta edición, participaron por primera vez, compitiendo simultáneamente en tres equipos:

DarkNOC: GenAI propels insights driven NetOps

Harnessing GenAI’s business value for operations transformation

AI Smart CapEx for green and efficient network investment

El proyecto “Aprovechamiento del Valor Comercial de GenAI para la Transformación de Operaciones” ganó dos premios en las categorías de Desafío de IA e Impacto Comercial y fue finalista en la categoría Uso de Activos de TM Forum. Este proyecto tiene como objetivo optimizar el proceso de Operaciones y Mantenimiento siguiendo los modelos de operaciones autónomas definidos por TM Forum, integrando componentes de la Arquitectura Digital Abierta apoyados por GenAI en nuestra plataforma. Esta iniciativa busca mejorar los tiempos de resolución de incidentes, la calidad de la red y reducir tareas manuales repetitivas.

Hernán González, Gerente de Innovación en Iquall Networks, expresó: “Estamos orgullosos de trabajar mano a mano con los principales proveedores de la industria, demostrando el valor de los productos y las personas que forman parte de la propuesta de valor de Iquall Networks. Nuestra fortaleza radica en tener tecnología de vanguardia manteniendo la flexibilidad para adaptarnos a proyectos altamente exigentes con procesos y gobernanza diversos”.

Marcos Sitz, CBDO y cofundador de Iquall Networks, reflexionó sobre el camino recorrido hasta ahora: “En la edición 2023, vimos los Premios Catalyst como el vehículo perfecto para colaborar con la industria y demostrar que somos más que una presentación. Somos una empresa dedicada a crear soluciones prácticas para los desafíos del mundo real que enfrentan los proveedores de telecomunicaciones de hoy”.

Además, el proyecto “AI Smart CapEx para una Inversión en Redes Eficiente y Ecológica”, en colaboración con Orange, Du, AWS, Locatium AI, Snowflake y Netradar, llegó a la etapa final. Este proyecto se centra en mejorar la eficiencia del CAPEX y reducir el OPEX mediante la integración de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Por último, el proyecto “DarkNOC: GenAI impulsa NetOps basados en información”, en colaboración con BT Group, AT&T, STC, IBM, Infosys, Red Hat, ServiceNow y MycomOSI, aunque no ganó este año, muestra un gran potencial. Este proyecto se enfoca en crear un conjunto completo de tecnologías nativas en la nube para la gestión de la red y la garantía del servicio. Se espera continuar con la Fase 2 y lograr el éxito en futuros Premios Catalyst.