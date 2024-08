Juegos diseñados para viajar

Combatir el aburrimiento en los viajes es algo que se lleva trabajando desde siempre. Por eso, hay muchas editoriales que sacan libros en formato viaje, cada vez existen más dispositivos para conectar en el coche y también son muchas las editoriales de juegos de mesa que cuentan con juegos para estas ocasiones.

Estos juegos de mesa diseñados para viajar están precisamente pensados para eso, es decir, para poder jugar en poco espacio y contar con los componentes adaptados para que estos no se pierdan o se pueda desarrollar la partida sin problema. Estos juegos para viajes pueden resultar muy interesantes cuando hay niños de por medio, ya que estos pueden estar entretenidos durante el tiempo que dura el camino y así les resulta menos pesado.

En Juegos de la Mesa Redonda es posible encontrar una gran cantidad de estos juegos, por lo que hay variedad entre la que poder elegir. Existen juegos clásicos en formato de viaje, por ejemplo, Molino y Damas en su edición viaje, el Rummi Clásico de Viaje y también otros menos habituales como Master Mind Viaje o el nuevo What Do You Meme en edición de viaje.

Juegos de mesa, el compañero perfecto para viajar Hay que señalar que no todos los juegos de mesa de viaje están pensados para los niños que viajan, ya que cada vez son más las parejas adultas que disfrutan de estos juegos durante el camino. Por eso es habitual ver muchas partidas en las bandejas de muchos aviones o de los trenes.

Estas bandejas diseñadas para poner la comida, ahora se han convertido en todo un campo de batalla para juegos como Disney Lorcana Preludio, Duelo en Orión o Pacífica entre otros. Todas estas opciones son de lo más válidas, ya que ocupan poco espacio y cuentan con la duración perfecta para poder disfrutar de varias partidas durante el tiempo que ocupe el viaje.

¿Por qué son tan interesantes los juegos de mesa a la hora de viajar? Hay una razón que explica por encima de todo por qué los juegos de mesa son tan interesantes para viajar, la concentración. Cuando se viaja muchas personas buscan distraerse, tratar de pasar el tiempo lo más rápido posible ojeando una revista o escuchando música. Cuando se trata de un juego de mesa se requiere concentración y resulta complicado encontrar una forma más rápida de pasar las horas que cuando una persona está concentrada.

Con los juegos de mesa es posible estar absorto en una partida logrando que el tiempo pase volando. De esta forma se consigue matar dos pájaros de un tiro, disfrutar de una buena partida a un juego de mesa fuera de casa y lograr que el viaje sea mucho menos aburrido.