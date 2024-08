Del 1 de octubre al 31 de marzo, Havila Voyages promete a sus pasajeros la oportunidad de presenciar la aurora boreal en su viaje desde Bergen a Kirkenes (Voyage North) o viceversa (Voyage South). Havila Voyages: La promesa de la aurora boreal en crucero garantiza una experiencia mágica, con la promesa de las luces del norte como un atractivo principal.

Además, si las luces del norte no se presentan, se ofrece un nuevo viaje de 6 o 7 días, completamente gratis, en cabina interior con todas las comidas incluidas.

Doce días y mil recuerdos, la promesa la aurora boreal en crucero El viaje de ida y vuelta Bergen-Kirkenes-Bergen ofrece una experiencia única, que permite acercar a los pasajeros a la naturaleza y a las comunidades noruegas. Los paisajes cambian constantemente, desde el gris de la lluvia hasta el verde de la aurora boreal y el dorado del sol de medianoche. Este crucero costero promete una aventura inolvidable.

Las auroras boreales, conocidas como las luces del norte, son un fenómeno natural causado por la interacción de partículas solares con la atmósfera terrestre. Este espectáculo de luces verdes y violetas que bailan en el cielo nocturno es visible en altas latitudes, siendo Noruega uno de los mejores lugares para contemplarlo.

Havila Voyages ofrece a sus pasajeros la oportunidad de presenciar este fenómeno tan impresionante y exclusivo, convirtiendo el viaje en una experiencia mágica e inolvidable.

El viaje completo dura 12 días, visita 34 puertos y ofrece una navegación silenciosa en barcos ecológicos. Los pasajeros disfrutan de wifi gratuito, pensión completa y cabinas espaciosas, con precios desde 1.918 € para cabinas interiores y 3.629 € para cabinas con vista al mar.

Viaje hacia la aurora boreal en crucero El viaje comienza en Bergen, con sus coloridos almacenes y mercado de pescado, y continúa hacia Florø, Måløy, Torvik y Ålesund, donde destacan la arquitectura Art Nouveau y los fiordos. La travesía incluye Kristiansund, Trondheim y Rørvik, cruzando el Círculo Polar Ártico. Luego pasa por Brønnøysund, Bodø y Svolvær, explorando el territorio sami, hasta Hammerfest y Kirkenes, cerca de la frontera rusa.

El retorno desde Kirkenes incluye Mehamn, Honningsvåg y Tromsø, con paisajes cambiantes hacia el sur. Luego, visita las Islas Lofoten y cruza el Círculo Polar Ártico hacia Bodø. El viaje continúa hacia Trondheim y finaliza en Bergen, ofreciendo diversas experiencias costeras.

Sobre Havila Voyages Havila Voyages ofrece la oportunidad de navegar con comodidad y responsabilidad ambiental en el viaje costero más hermoso del mundo. Asegura a sus pasajeros aventuras y recuerdos únicos. Sus barcos ecológicos navegan en silencio, minimizando el impacto ambiental.

Además, los barcos de Havila Voyages están diseñados para reflejar la belleza natural de Noruega. Tienen interiores inspirados en el paisaje noruego y ofrecen comodidades modernas como jacuzzis al aire libre y áreas de descanso con vistas panorámicas. La oferta culinaria se centra en ingredientes locales y de temporada. De hecho, proporciona una experiencia gastronómica que resalta las tradiciones culinarias noruegas.

Condiciones de la Promesa de Aurora Boreal en crucero Se aplica a todos los pasajeros que hayan reservado el viaje de ida y vuelta Bergen-Kirkenes-Bergen, con salida entre el 1 de octubre y el 31 de marzo.

Para que sea válida, los pasajeros deben activar el sistema de alerta a bordo. El barco determinará la presencia de la aurora boreal independientemente de las condiciones meteorológicas y la visibilidad.

Si no se observa la aurora boreal durante el viaje, los pasajeros podrán reclamar su nuevo viaje dentro del mes siguiente al regreso, para ser realizado en la próxima temporada (1 de octubre - 31 de marzo).

La mejora de cabina está disponible a un costo adicional y la oferta no tiene valor en efectivo.