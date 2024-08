Una crema hidratante puede solucionar las quemaduras por el sol, siempre y cuando sea así

Las expertas en dermocosmética de Medik8, Ambari y Boutijour explican cómo, si se aplica la crema hidratante de esta manera, tendrá efecto calmante y reparador Es agosto y se experimenta uno de esos días intensos de playa en los que se llega temprano por la mañana para reservar un lugar privilegiado. "Con el fin de no perderlo, se pasa toda la jornada ahí, con solo algunas salidas del área de control para caminar por la playa y visitar el chiringuito. La sesión playera se aprovecha tanto, que se espera casi hasta el momento del atardecer jugando a las cartas y, vaya. Cuando el sol ya está bajando, se ha producido una quemadura solar. Esta es solo una de las muchas situaciones posibles durante el verano y, en algún momento, es probable que ocurra una quemadura excesiva. ¿Qué hacer cuando esto sucede? Se presenta un truco maestro que solo implica el uso de la crema hidratante".

¿Qué ocurre cuando se sufre una quemadura solar?

Cuando hay sobreexposición al sol y se cometen errores con el SPF, pueden producirse quemaduras. "Los síntomas más habituales al quemarse son la antiestética rojez que, además, puede acompañarse de picor, irritación, dolor y, pasados unos días, el proceso de pelado de la zona afectada", analiza Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Aunque de esto se pueden derivar daños a largo plazo, puesto que la piel tiene memoria, de manera inmediata se puede hacer algo para aplacar los síntomas más molestos. "La rojez y la irritación suelen deberse a una mezcla entre inflamación y falta de hidratación. Para tratarlo, se debe aplicar por vía tópica, algo que devuelva los niveles de humedad y tenga acción calmante", añade Mireia Fernández, directora dermocosmética de Boutijour.

La crema hidratante como aliada aftersun

Aquí es donde un elemento tan sencillo como la crema hidratante diaria se convierte en una heroína y salvadora. "Si la crema contiene agentes hidratantes, emolientes -nutritivos- y calmantes, servirá como tratamiento de choque para paliar la quemazón inicial", indica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza. ¿Cómo saber si la crema tiene todo eso? "Entre los ingredientes hidratantes más comunes están el ácido hialurónico, la glicerina o el pantenol. Como emolientes: los omegas, las ceramidas, los aceites o las mantecas como la de karité. Por último, como agentes calmantes, destacan la niacinamida y la centella asiática", explica Lara González, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode. Las expertas afirman que estos son ingredientes muy comunes en las cremas hidratantes. "Todas suelen tener este tipo de componentes. Se pueden encontrar en las cremas de día y de manera más concentrada, con mayor porcentaje, en las de noche", añade Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

¿Se aplica la crema de una manera especial para que tenga efecto aftersun?

Sí, la crema hidratante se puede aplicar de manera habitual, pero siguiendo este truco se pueden notar muchos más beneficios. "Se recomienda aplicar una capa más gruesa de crema, de aproximadamente un milímetro. Se deja actuar en la piel como si fuera una mascarilla durante unas dos horas y, tras ello, se retira el exceso de producto, de haberlo", propone Isabel Reverte, directora dermocosmética de Ambari. De esta manera, durante esos 120 minutos, la piel absorberá todos los humectantes, nutrientes y calmantes necesarios para equilibrarse.

¿Este truco vale con todas las cremas?

Antes de correr al baño a aplicarse la crema como mascarilla, es importante tener en cuenta que este truco no se aplica a todas las cremas. "El consejo de usar la crema como mascarilla aftersun debe hacerse con cremas que no sean muy activas sobre la piel. Si se deja el producto mucho tiempo con fórmulas muy concentradas en ingredientes potentes, se puede alterar más la piel", advierte Natalia Abellán, directora dermocosmética de Rosalique.

Esto significa que servirá con cremas diseñadas para acondicionar y equilibrar la piel, pero no con aquellas que contienen activos de alta eficacia que buscan tratar cuestiones más profundas. "Es mejor evitar este truco con cremas que contengan, por ejemplo, activos como el retinol, la vitamina C o los hidroxiácidos. Son ingredientes potentes que podrían producir el efecto contrario al deseado", aconseja Lara González, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

