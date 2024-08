Protege tu negocio con las mejores alarmas para naves industriales

En un entorno empresarial e industrial, la seguridad no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Los riesgos asociados a la falta de protección adecuada pueden llevar a pérdidas significativas, tanto en términos económicos como en la integridad de los activos. Conscientes de esta realidad, en Lasser hemos dedicado más de 15 años a perfeccionar nuestra oferta de soluciones de seguridad, consolidándonos como líderes en la instalación de sistemas avanzados para naves industriales y locales comerciales.



Nuestro compromiso con la excelencia técnica y la innovación nos convierte en el socio ideal para proteger sus instalaciones. No solo proporcionamos equipos de alta calidad, sino que también brindamos un servicio integral que abarca desde la consultoría inicial hasta la instalación y el mantenimiento continuo, asegurando que su sistema de seguridad esté siempre en óptimas condiciones.

Soluciones de seguridad de vanguardia

En Lasser, comprendemos que cada empresa enfrenta desafíos de seguridad únicos. Las necesidades de una nave industrial no son las mismas que las de un pequeño local comercial, y es por ello que ofrecemos una amplia gama de sistemas de alarma y dispositivos de seguridad anti-intrusión. Nuestros expertos trabajan de la mano con cada cliente para diseñar e implementar soluciones personalizadas que aseguren tanto los accesos exteriores como interiores de sus instalaciones.



Nuestros sistemas de videovigilancia y detección de intrusos están equipados con tecnología de última generación, lo que permite una vigilancia constante y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza. Además, nuestras soluciones no solo están orientadas a la prevención de intrusiones, sino que también incluyen medidas para gestionar situaciones de emergencia, como incendios o fugas de gas, proporcionando una protección integral.

Alarmas para naves industriales: protección total

En el ámbito de la seguridad industrial, somos especialistas en la instalación de alarmas para naves industriales en Madrid y otras ciudades. Utilizamos la última tecnología en sistemas de alarma, que incluye opciones vía radio, cableadas y de comunicación híbrida, para garantizar niveles de seguridad superiores. Estos sistemas pueden ser conectados a una Central Receptora de Alarmas, asegurando una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Este enlace con la Central Receptora no solo activa las alarmas, sino que sigue protocolos legales estrictos, avisando a las Fuerzas de Seguridad del Estado y garantizando así la máxima protección.



Certificación y compromiso

La seguridad no es un área donde se deba escatimar en calidad o cumplimiento normativo. En Lasser, estamos plenamente comprometidos con ofrecer servicios que no solo cumplen, sino que superan los estándares del sector. Nuestra división de seguridad está homologada por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía (DGP), con el número de registro 2.734. Esta homologación es una garantía de que nuestras soluciones son fiables, seguras y cumplen con toda la normativa vigente.



Además, nuestro equipo de técnicos está altamente cualificado y cuenta con una formación continua para mantenerse al día con los avances tecnológicos y los cambios en la legislación. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de seguridad de máxima calidad, con la confianza de que están protegidos por un sistema robusto y gestionado por profesionales.

Confíe en Lasser para proteger su inversión. Nuestro equipo de expertos está listo para proporcionarle las mejores soluciones en alarmas para naves industriales, garantizando la seguridad que su negocio merece.