Tecnológico de Monterrey campus León e Interim Manager Consulting forjan alianza para capacitar en subvenciones

La alianza entre el TEC de Monterrey, en su campus León y IMC promete no solo beneficiar a los alumnos del curso, sino también impulsar el desarrollo de proyectos con impacto social, económico y ambiental a nivel global.

[León Guanajuato (México) y Madrid (España), 31 de julio de 2024].- El Tecnológico de Monterrey (TEC) del campus León de Guanajuato (México), es una de las instituciones educativas más prestigiosas de América Latina, ha anunciado una alianza estratégica con Interim Manager Consulting (IMC), firma líder en asesoramiento estratégico y gestión de fondos públicos internacionales, para ofrecer un innovador curso de capacitación en gestión de subvenciones y licitaciones internacionales.

El nuevo programa formativo, que será eminentemente práctico, está diseñado para proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar con éxito subvenciones y licitaciones en un mercado internacional, cuyo valor supera los 3 billones de dólares.

Los participantes aprenderán a identificar oportunidades de financiación, preparar propuestas exitosas y gestionar eficazmente los proyectos una vez obtenidos los fondos.

Las licitaciones y subvenciones internacionales, provenientes de organizaciones como la ONU, la Unión Europea y otros Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) ofrecen una extraordinaria oportunidad a las organizaciones para internacionalizarse con garantías y contribuyen a mejorar la distribución de los fondos públicos en la sociedad. Actualmente, una gran parte de estas ayudas queda sin ejecutar debido a la falta de proyectos o a la baja calidad de estos.

El curso no solo capacita a los alumnos para gestionar estos proyectos, sino que también les brinda la oportunidad de acceder a la red de profesionales de IMC para gestionarlos. Esta red proporcionará licitaciones y subvenciones a los graduados del curso para que puedan presentar propuestas con éxito.

El enfoque del curso es eminentemente práctico y es 100% online. Los participantes disfrutarán de una experiencia interactiva que incluye consultas y encuestas en directo, así como una aplicación de entrenamiento con Inteligencia Artificial y un canal de WhatsApp exclusivo para soporte continuo.

Los profesores del curso son Luis M. Román, Edgar Guzmán, Froilán Herrero y Guillermo Taboada, son profesionales con amplia experiencia en la docencia, la gestión organizacional y en el campo de las subvenciones y licitaciones internacionales.

Guillermo Taboada, CEO de la compañía Interim Manager Consulting que organiza el curso, y profesor, destacó: "La gestión de subvenciones internacionales es un área con un potencial enorme que a menudo es subestimada. Con este curso, queremos capacitar a los líderes del mañana, proporcionándoles las habilidades necesarias para navegar y aprovechar las oportunidades en este vasto mercado". También apuntó que "el curso no solo capacita a profesionales para ayudar a las organizaciones a internacionalizarse con garantías, sino que también contribuye a la distribución efectiva de los fondos públicos".

Este curso representa una oportunidad única para aquellos que deseen expandir sus horizontes profesionales y participar en proyectos internacionales de alto impacto y también para aquellas organizaciones que quieran mejorar sus equipos encargados de proyectos de licitación internacional. Para obtener más información y registrarse en el curso, visitar el sitio web.

El Tecnológico de Monterrey (TEC) fue fundado en 1943 gracias a la visión de don Eugenio Garza Sada y de un grupo de empresarios, quienes constituyeron una asociación civil denominada Enseñanza e Investigación Superior, A. C. El TEC es una institución de carácter privado, sin fines de lucro, y su labor y la de todos sus campus es apoyada por asociaciones civiles, integradas por un numeroso grupo de destacados líderes de todo el país comprometido con la calidad de la educación superior.

El TEC cuenta con el apoyo de la comunidad nacional, que participa en los sorteos que la propia institución organiza para ampliar el programa de becas y la inversión en infraestructura. Para su funcionamiento como institución educativa, el TEC goza del estatuto de Escuela Libre Universitaria para cumplir con su objetivo de convertirse en motor de desarrollo de las comunidades y del país.

Interim Manager Consulting nace en el 2014 con la visión de aportar soluciones digitales, sostenibles, democráticas, accesibles y amigables para mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. Es una empresa de asesoramiento estratégico directivo, desarrollo de negocio, de Interim Management, tecnología e internacionalización, que gestiona licitaciones, premios y subvenciones internacionales. Con más de 25 años de experiencia en dirección empresarial, más de 50 profesionales en red y más de 100 proyectos realizados, premios a la innovación, ecosistemas de negocio y herramientas digitales una red de alianzas y networking que permite la captación de negocios y talento.