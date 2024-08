​¿Qué es la tasa de hidratación y por qué el agua es fundamental para el rendimiento deportivo?

El agua es un componente fundamental de nuestro cuerpo, tan importante que representa aproximadamente el 60% de nuestro peso corporal. Y no sólo eso, también representa el 75% del cerebro y de los músculos. De ahí la importancia de beber agua e incorporarla en nuestra rutina diaria. Y lo es aún más si practicamos deporte.



En la recta final de los Juegos Olímpicos, Aquaservice, líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España, destaca el papel fundamental de la hidratación en una rutina deportiva exigente como es la de los deportistas de élite. Gracias a su programa “Deporte y Cultura Sostenible” con el que Aquaservice colabora para transformar los eventos deportivos y culturales hacia su versión más sostenible, se posiciona como el aliado perfecto para los deportistas de élite, tal y como viene demostrando desde hace tiempo gracias a su colaboración con La Vuelta masculina y femenina, la Federación Española de Balonmano, Porcinos FC, el equipo de Ibai Llanos en la King’s League y los Campus de Verano, donde colaboran con figuras destacadas del mundo del deporte como Pau Gasol, Rudy Fernández, Marta Fernández, José Manuel Calderón o Gonzalo Pérez de Vargas para asegurar que las nuevas generaciones también se hidratan de manera cómoda y sostenible mientras practican su deporte favorito.

En esta ocasión, en la última semana de la cita deportiva más esperada, los Juegos Olímpicos, y con los Juegos Paralímpicos a la vuelta de la esquina, conocer las necesidades de hidratación del deportista de élite es fundamental para optimizar su rendimiento.

En este sentido, Rudy Fernández, que ha participado en sus sextos Juegos Olímpicos en París y su hermana Marta Fernández, exjugadora de la selección española y con una amplia trayectoria profesional, organizan su campus de verano con el apoyo de Aquaservice. Ambos son muy conscientes de la importancia del agua en una rutina deportiva normal y más aún en la de alta competición.

En palabras de los dos deportistas, “desde siempre hemos practicado deporte, lo vemos como una parte fundamental de nuestra rutina de vida, complementado con una dieta sana y una correcta hidratación. Beber agua no solo es necesario, sino que además ayuda a tener la tasa de hidratación óptima para enfrentarnos a la exigencia del deporte de alta competición como es el caso de los Juegos Olímpicos. La preparación física va siempre de la mano de una dieta saludable y del consumo adecuado de agua”.

Cinco razones para mantener una hidratación adecuada

En este contexto, Aquaservice comparte una serie de razones para entender la relevancia de mantenerse hidratado de una forma cómoda y sostenible, que les permitan afrontar un verano en el que hacer deporte forme parte de una rutina saludable:

Ayuda a regular el balance hídrico

De forma constante y en pequeñas cantidades. El balance hídrico es clave para un deportista de élite y se mantiene en equilibrio cuando son proporcionales los ingresos de agua y las pérdidas. Con el calor y con el ejercicio físico, este porcentaje se reduce y el agua se elimina sobre todo con la transpiración.

Elimina toxinas e impurezas

El agua actúa como una depuradora natural de toxinas en nuestro organismo. Aunque a priori puede parecer que un consumo excesivo puede producir retención, paradójicamente un consumo escaso, pone en alerta al cuerpo por lo que cuanta más aguas bebes y más hidratado estás, más ayudas a tu cuerpo a no retener líquidos y, por lo tanto, a depurar toxinas.

Controla la temperatura corporal

Una de las cualidades más importantes del agua es que puede absorber todo el calor antes de que suba la temperatura corporal. Esto hace que ayude a regular el calor en el cuerpo humano, que en el caso de los deportistas se puede sobrecalentar con la actividad muscular, llevándolo a los órganos vitales y evitando que llegue a las extremidades cuando se necesita para mantener el calor.

Altamente saciante

Una de las dinámicas propias de un deportista de élite es llevar una correcta nutrición. Esto es no sólo cuidarse en los alimentos que se toman sino también controlar las horas en las que lo hace. El agua es un aliado imprescindible en cualquier programa de nutrición exigente, pero es que además beber agua de manera habitual en las primeras horas del día ayuda a perder grasa y ganar energía. El aporte calórico es nulo y la capacidad saciante, elevada.

Lubricación de las articulaciones

Beber suficiente agua es esencial para mantener una correcta lubricación articular ya que ayuda a mantener el líquido sinovial en niveles óptimos, lo que favorece la lubricación de las articulaciones. También mantiene un volumen adecuado de sangre y los nutrientes llegan a las articulaciones.