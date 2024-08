Clínica Diego Pérez, en A Coruña, destaca por sus servicios de fisioterapia avanzada con tecnología de vanguardia

Clínica Diego Pérez ubicada en A Laracha - A Coruña, nace en el año 2003 de un sueño. El sueño de Diego Pérez, un joven invidente con una mente inquieta y privilegiada que le lleva a montar su primera clínica de fisioterapia con una superficie de sus instalaciones de 50 metros cuadrados y que, a día de hoy, después de siete ampliaciones ha llegado a los 1.200 metros cuadrados.

Ha pasado de ser un sueño a ser un proyecto de vida y de futuro donde reúne a los mejores profesionales y unas instalaciones compuestas por 19 gabinetes, 3 despachos y dos office, incorporando departamentos como osteopatía, acupuntura, fisioterapia, fisioterapia avanzada, fisioterapia neurológica, fisioterapia cardiorespiratoria, fisioterapia pediátrica, podología, logopedia, nutrición, psicología, gabinete de estética y, además, actividades dirigidas como LPF (Low Pressure Fitness), pilates y yoga.

Clínica Diego Pérez cuenta con tecnología de avanzada Esta clínica dispone de tecnología puntera como aparatología de fisioterapia avanzada (ecógrafos, terapia de inducción de alta energía Enfield pro Zimmer, Indiba, ondas de choque, ondas de choque diamagnéticas, neuromodulación percutánea eco guiada, electrolisis percutánea eco guiada, neuromodulación no invasiva NESA, bomba diamagnética y physiokey).

Gracias a su continua evolución, este centro se posiciona en la provincia de la A Coruña como una referencia de vanguardia en este sector.

Asimismo, su abanico de servicios demuestra un enfoque integral que abarca diferentes necesidades y patologías. En particular, la inclusión de especialistas permite que los pacientes reciban una atención multidisciplinaria, asegurando que se abordan todas las facetas de su bienestar.

El equipo profesional de Clínica Diego Pérez El equipo humano de este centro está formado por más de 30 trabajadores en continua formación. A su vez, contar con tecnología y técnicas innovadoras facilita una evaluación más precisa de las lesiones y permiten aplicar tratamientos adaptados a las necesidades específicas de cada paciente, todos orientados a lograr una recuperación más rápida y efectiva.

El enfoque personalizado y el trato cercano que caracterizan al equipo de profesionales de la clínica aseguran que cada paciente se sienta valorado y atendido en su proceso de recuperación. Así, la Clínica Diego Pérez no solo se limita a tratar afecciones, sino que también se dedica a prevenirlas, brindando un servicio completo que promueve una vida más saludable y activa.

En resumen, este centro se posiciona como una opción destacada para quienes buscan fisioterapia avanzada en A Coruña, integrando tecnología, profesionalismo y un enfoque centrado en el paciente para maximizar los beneficios de la terapia física.