JVA Renders, premio Gold Winner en los Urban Design & Architecture Design Awards 2024

JVA Render, empresa dedicada a la visualización arquitectónica para recrear proyectos, ha sido reconocida en los Urban Design & Architecture Design Awards 2024 por su colaboración en el proyecto Bridges Over Maolong Waterway con el premio Gold Winner JVA Renders ha sido galardonada con el prestigioso premio Gold Winner en los Urban Design & Architecture Design Awards 2024. Este reconocimiento fue otorgado gracias a la destacada colaboración de la empresa especializada en la visualización arquitectónica con el estudio de arquitectura ZDG Design y Studio Mir para el proyecto Bridges Over Maolong Waterway, situado en Zhongshan, China.

Este proyecto demostró la capacidad de JVA Renders para manejar diseños complejos y urbanos, ya que fue la encargada de crear visualizaciones que mostraron la esencia del diseño y su integración con el entorno natural. De esta manera, ofrecieron una representación muy real sobre el proyecto de construcción de varios puentes sobre la vía fluvial de Maolong.

"Bridges Over Maolong Waterway" ha sido reconocido por su innovador diseño urbano y su integración con el entorno natural, ya que esta área inicialmente había nacido como una isla y gracias a estas infraestructuras se ha convertido en una ciudad central en el cinturón económico costero que conecta el túnel de Zhenzhong y será clave en el desarrollo cultural e innovador de Zhongshan.

De esta manera, la contribución de JVA Renders en este proyecto ha sido fundamental, proporcionando visualizaciones arquitectónicas detalladas y de alta calidad que capturaron la visión del diseño y permitieron a los equipos de ZDG Design y Studio Mir comunicar de manera efectiva su propuesta.

El premio Gold Winner en los Urban Design & Architecture Design Awards 2024 es fiel reflejo del compromiso de JVA Renders con la excelencia y la innovación en la visualización arquitectónica. Este logro destaca la capacidad de la empresa para trabajar en estrecha colaboración con arquitectos y diseñadores, ofreciendo soluciones visuales que no solo ilustran el diseño final, sino que también mejoran el proceso de diseño y planificación.

Hay que destacar que el proyecto Bridges Over Maolong Waterway se centra en la construcción de puentes que conectan físicamente diferentes áreas de la región y que también respetan y realzan el paisaje natural circundante. Las visualizaciones creadas por JVA Renders fueron cruciales para obtener una comprensión clara de cómo estos puentes se integrarían con el entorno, destacando aspectos como la iluminación, el flujo de tráfico y la interacción con los espacios verdes.

De esta manera, este premio refuerza la posición de JVA Renders como un líder en la industria de visualización arquitectónica y también subraya la importancia de la colaboración multidisciplinaria en la creación de proyectos arquitectónicos de vanguardia.

Sobre JVA Renders

JVA Renders es una empresa especializada en visualización arquitectónica y diseño 3D. La compañía ofrece una amplia gama de servicios que incluyen renders fotorrealistas, animaciones 3D, consultoría y estrategia digital, marketing inmobiliario, diseño de interiores y realidad virtual, destinados a arquitectos, diseñadores y desarrolladores inmobiliarios en todo el mundo.