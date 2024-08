EAVE y Tesla Energy, un encuentro inolvidable en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez

El sector de las energías renovables está avanzando a un ritmo acelerado gracias al esfuerzo que realizan diversas organizaciones para construir un futuro marcado por la eficiencia, la movilidad sostenible y el respeto por el medioambiente.

En este contexto, el 11 de julio se llevó a cabo un evento que promete representar un antes y un después en el sector de la tecnología energética. Puntualmente, este encuentro tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez y fue organizado por EAVE, uno de los Premium Installer 2024 de Tesla Energy en España. La convocatoria logró reunir a más de 120 asistentes interesados en conocer las últimas innovaciones de Tesla Energy en materia de paneles solares, puntos de carga y baterías para vehículos eléctricos.

Productos de Tesla Energy Los equipos de técnicos de Tesla Energy y de EAVE llevaron a cabo una serie de presentaciones en las que se discutieron temas esenciales relacionados con el autoconsumo, la eficiencia energética y las tendencias futuras en movilidad eléctrica.

En particular, uno de los momentos más memorables del evento fue la demostración de los productos de Tesla Energy. Con respecto a esto, los asistentes pudieron ver en primera persona la batería Tesla Powerwall, que no solo almacena la energía, sino que también detecta apagones y se activa automáticamente como fuente de potencia de un hogar.

Además, esta batería destaca porque, a diferencia de los generadores, no requiere combustible ni mantenimiento. Además, garantiza que las luces sigan encendidas y los teléfonos cargados sin que se produzcan ruidos molestos.

En cuanto a su método de recarga, dependen únicamente de la luz solar, lo que permite contar con una fuente eléctrica completamente renovable. De esta manera, y gracias a su capacidad de almacenamiento, Powerwall ayuda a reducir la dependencia a la red eléctrica. Por consiguiente, se trata de una alternativa ideal para ahorrar en las facturas de los servicios y disminuir la huella de carbono.

Wall Connector Otro de los protagonistas del evento fue el Tesla Wall Connector, un cargador para los vehículos de esta marca, que también funciona en coches eléctricos de otras compañías. Este producto se distingue por su diseño ligero y discreto que permite un montaje versátil en interiores y exteriores. Asimismo, es compatible con distintos sistemas eléctricos, por lo que se puede instalar en casas, apartamentos, empresas y establecimientos de hostelería, entre otras opciones.

Una de las características centrales de este cargador es que se ajusta de forma automática al consumo actual de energía de un hogar o un negocio. En función de esto, el dispositivo maximiza la velocidad de carga.

Por último, este evento organizado por EAVE sirvió como plataforma de networking, puesto que profesionales del sector, empresas y entusiastas aprovecharon la oportunidad para intercambiar contactos e ideas, además de explorar posibles colaboraciones.