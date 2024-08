La exoneración de deudas personales; una realidad en España

Todos los días, los Juzgados han exonerado a multitud de personas sobreendeudadas o insolventes.

Esta solución legal da solución a problemas de muchos ciudadanos y promete una segunda vida sin deudas y supone una segunda oportunidad para estas personas que pueden reprender el resto de su existencia como autónomo, empresario, o trabajador por cuenta propia o ajena, con la serenidad de comenzar desde cero. Por eso, se ha titulado comercialmente la plataforma como www.deudaacero.com

Las deudas no siempre son para toda la vida. Las deudas pueden cancelarse y se puede empezar de nuevo. La segunda oportunidad está en vigor desde 2013 para personas físicas empresarias y desde 2015 también para cualquier persona física no empresaria.

Y lo importante: que la Ley es útil y funciona. Y por eso hay que divulgar y fomentar su conocimiento. Esas personas sobreendeudadas e insolventes logran la exoneración de sus deudas y pueden reinsertarse como elementos activos de la sociedad. Es una buena Ley para ello, pero lógicamente deben conocerse sus beneficios, por lo que se ha de hacer un esfuerzo por hacerla llegar a quien la precise.

La exoneración supone la anulación de sus anteriores deudas personales y el comienzo desde cero económicamente en cuanto a deudas se refiere.

Los plazos son realmente breves. En general el proceso dura aproximadamente menos de 6 meses, plazo que variará también de acuerdo a la complejidad del asunto. No obstante, existe la ventaja de que durante su proceso los acreedores no podrán reclamar sus deudas ni los bienes del deudor podrán ser embargados, pues se suspenden todo tipo de ejecuciones judiciales y extrajudiciales. La tramitación paraliza todas las deudas, sus intereses y recargos.

Para la letrada que lleva la defensa de los intereses de los deudores, Magdalena Rico Palao, de la plataforma www.deudaacero.com, su experiencia con esta exoneración es una alegría inmensa por liberar a personas sobreendeudadas por pandemia o por la anterior crisis del ladrillo y, (como se ha dicho), permite exonerar o liberar a las personas físicas de sus deudas.

Según recomienda esta letrada, la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho que así se llama la segunda oportunidad se concede siempre, salvo en supuestos muy reducidos, que tienen que ver por deudas por daños personales, deudas derivadas de delito, deudas por alimentos de menores, salarios de trabajadores de dos meses y otros supuestos muy limitados.

En www.deudaacero.com son especialistas en estas reclamaciones, con la garantía de calidad del sello ISO 9001 otorgado por Bureau Veritas.