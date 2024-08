Ager & Co marca la diferencia con una asesoría integral y a medida para empresas y autónomos

La asesoría para empresas y autónomos es un recurso esencial para cumplir con las obligaciones y retos constantes de diferentes ámbitos, dado que aporta un conocimiento actualizado y una experiencia útil para la gestión diaria de cualquier negocio. En este marco, resulta ideal contratar a una compañía capaz de ofrecer un servicio integral que abarque desde la planificación financiera hasta el manejo de nóminas, garantizando que tanto empresarios como trabajadores independientes estén al día con las normativas vigentes.

Además, cuando se cuenta con una asesoría fiscal, contable y laboral no solo es posible satisfacer los requisitos legales, sino que también se mejora la operatividad y las finanzas. En ese sentido, quienes buscan apoyo en este campo pueden acudir a asesorías como Ager & Co.

Ager & Co ofrece una asesoría integral y personalizada para empresas y autónomos Ager & Co cuenta con un equipo de profesionales que despliega una asesoría personalizada e integral en materia fiscal, contable y laboral. Si bien el despacho se encuentra ubicado en la ciudad de Madrid, también la firma atiende de forma online a clientes de otros puntos del país mediante diversos canales de contacto como WhatsApp, Telegram, llamadas telefónicas y videoconferencias.

A nivel fiscal, los expertos en derecho tributario se encargan desde la planificación fiscal y la presentación de declaraciones para evitar sanciones, hasta la revisión de obligaciones fiscales y la elaboración de informes de gestión.

En cuanto a la asesoría contable, los especialistas de Ager & Co trabajan con un software en la nube con el que los empresarios y autónomos pueden obtener información detallada sobre los proveedores y potenciales clientes. Asimismo, con este servicio también tienen la oportunidad de visualizar balances y emitir facturas digitales.

Asesoría laboral El despacho Ager & Co está integrado también por un departamento de asesoría laboral, conformado por abogados laboralistas cualificados que se ocupan de múltiples trámites como despidos, conciliaciones (papeleta del SMAC), altas en Seguridad Social, normativa aplicable para trabajadores, contratos laborales, reclamaciones de indemnizaciones, subvenciones, etcétera.

En resumen, la asesoría fiscal, contable y laboral es fundamental porque permite que las personas naturales y jurídicas cumplan con sus obligaciones legales y tributarias, centrándose 100% en su actividad principal.