Los aportes de la IA a la eficiencia y productividad organizacional, por Geni Ramos

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la búsqueda de herramientas digitales que optimicen la eficiencia y la productividad es una actividad constante. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) destaca como una solución revolucionaria, capaz de transformar la operatividad de múltiples empresas.

Al respecto, Geni Ramos es una emprendedora y especialista en Consultoría Digital que, a continuación, explica cómo la IA está cambiando el panorama laboral y de qué forma las organizaciones pueden implementar esta tecnología disruptiva para promover la eficiencia, automatización y rentabilidad en sus negocios.

¿Podrías explicar brevemente cómo la Inteligencia Artificial está transformando el entorno laboral actual?

Al igual que ocurrió con la entrada de la nueva maquinaria en la era de la Revolución Industrial, en este momento hay muchas posiciones de trabajo que se ven en riesgo por la introducción de la inteligencia artificial. Aunque muchos creen que esta nueva tecnología puede suponer un riesgo, la realidad es que nos permitirá ser mucho más productivos en nuestras tareas repetitivas del día a día, por ejemplo.

¿Cuáles son los principales beneficios que la IA ofrece en términos de productividad, tareas rutinarias y toma de decisiones?

Tenemos dos grandes beneficios: por un lado, muchas de las tareas diarias que se hacen de forma repetitiva podrían ser sustituidas por la inteligencia artificial o algún sistema de automatización. Por otro lado, y este es mi favorito, nos permite combatir la página en blanco. Hay muchas tareas que tardamos mucho tiempo en hacer porque nunca las hemos hecho antes o porque debemos encontrar una primera versión para hacerlo.

Gracias a la inteligencia artificial podemos superar esa primera vez y disminuir el tiempo de ejecución.

Existe un temor común de que la IA pueda reemplazar muchos trabajos. ¿Qué dirías a las personas que tienen este miedo?

Esto es una realidad, pero también se abre la oportunidad de crear muchos nuevos empleos a consecuencia de esta nueva tecnología. Lo mismo pasó en la Revolución Industrial y a día de hoy esa industria no ha dejado de crecer.

¿Cómo puede la IA actuar como una herramienta de apoyo, en lugar de ser vista como una posible amenaza para los empleados?

Claramente, los profesionales que se formen y aprendan a usar la inteligencia artificial en su día a día van a ser los que se queden. El riesgo no está en que la IA nos quite el trabajo. El riesgo real está en que alguien que sí sabe utilizar la inteligencia artificial en su trabajo para aumentar la productividad sea el que te sustituya en tu puesto actual.

¿Cómo puede la IA ayudar a optimizar procesos internos en una empresa, y qué papel juega la automatización en la mejora de la productividad empresarial?

Obviamente, las grandes empresas ya están aplicando sistemas de automatización. Creo que la gran oportunidad afecta a las pequeñas y medianas empresas que ahora tienen a su alcance esta tecnología y les permitirá lograr más con menos recursos. Ahí está la gran oportunidad para autónomos y negocios que apuesten por la inteligencia artificial y la automatización.

¿Cómo deben las empresas abordar la supervisión del uso de la IA para asegurar la precisión y la responsabilidad?

La inteligencia artificial y por ejemplo, ChatGPT, sufren alucinaciones. Esta es una de las letras pequeñas que se indican cuando se hace uso de esta tecnología (aunque muy pocos lo saben). Por ese motivo, es importante que empecemos a formar a profesionales que aprendan a supervisar lo que genera la inteligencia artificial para que realmente sea útil y no sea una pérdida de tiempo para la empresa o simplemente el resultado final pueda generar errores.

¿Qué consejos darías a las empresas para integrar efectivamente la IA en su flujo de trabajo sin alienar a los empleados?

Haría un análisis, sobre todo a nivel de tareas administrativas, y examinaría cuáles son las tareas en las que más dedicamos tiempo. Si, por ejemplo, estamos dedicando más de seis horas a hacer atención al cliente, al incorporar la inteligencia artificial, podemos reducir esos tiempos a cuatro o tres horas. El trabajador podría usar ese tiempo para avanzar en tareas más importantes o más relevantes para la empresa.

¿Qué innovaciones futuras en IA crees que tendrán un mayor impacto en la productividad laboral?

Al final, esta tecnología es muy incipiente y ahora mismo está accesible, sobre todo a nivel profesional, pero poco a poco irán saliendo herramientas y aplicaciones que la harán más accesible para el día a día. Por ejemplo, yo uso una aplicación para cuando estoy de viaje y entreno. Esta aplicación me hace entrenamientos a medida según mis necesidades.

Para finalizar, ¿cuál es tu visión a largo plazo sobre el papel de la IA en el ámbito laboral?

Lo que tengo claro es que debemos enfocarnos en entender cómo esta tecnología se puede incorporar en las empresas para aumentar los resultados tanto económicos como de productividad, y ojalá ofrecer un lugar de trabajo que no fomente el burnout/estrés de los profesionales.

Lejos de ser una amenaza, la Inteligencia Artificial se puede considerar como un aliado valioso en los puestos de trabajo, dado que permite la ejecución automática de tareas repetitivas y promueve el análisis de grandes volúmenes de datos. Esto contribuye a la toma de decisiones estratégicas en el interior de las organizaciones.

Tal como explica Geni Ramos, esta tecnología disruptiva no solo es capaz de favorecer la competitividad de las empresas, sino también de posibilitar el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo de habilidades e innovación, siempre y cuando se pueda implementar bajo un enfoque planificado, estratégico y supervisado.