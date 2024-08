Pólizas adaptadas a las necesidades de los clientes

El sector asegurador hoy en día ofrece en España una enorme variedad de seguros que cubren muchos aspectos de la vida de una persona ante sucesos imprevistos y protegen a las actividades empresariales de pérdidas financieras inesperadas.

Este tipo de productos constituyen una herramienta indispensable de previsión a futuro no solo porque responden desde lo económico a ciertos eventos impensados, sino también porque a nivel social promueven un respaldo que reduce toda tensión, miedo, ansiedad o preocupación asociada con una posible inestabilidad financiera.

El mercado actual despliega una amplia gama de pólizas de seguro, cada una de ellas diseñada para cubrir un determinado riesgo específico, por lo que el consumidor a la hora de elegir una que se adapte realmente a sus posibilidades debe considerar algunos factores claves como determinar lo que busca proteger, examinar las coberturas y beneficios, comparar tanto los costos como las primas y revisar las exclusiones y condiciones de la póliza.

El asesoramiento profesional es un elemento a tener en cuenta y que conlleva una importancia mayúscula, dado que un mediador está capacitado para analizar la situación del potencial cliente y recomendar aquellas alternativas compatibles con sus circunstancias. En este contexto, clickseguro.net es una plataforma online que impulsa un contacto directo entre los eventuales clientes e intermediarios, con la posibilidad de que las personas interesadas accedan a múltiples ofertas de pólizas ajustadas a sus presupuestos y necesidades.

Un amplio catálogo de seguros a medida Los seguros a medida son un tipo de producto que se consolidó en los últimos años, como consecuencia de un consumidor que cada vez más exige más asesoramientos o soportes especializados que solventen todas sus inquietudes técnicas del mercado asegurador. Este servicio, a diferencia del seguro paquetizado, está formado por pólizas con determinadas cláusulas y coberturas personalizadas que responden a las posibilidades e intereses concretos de quien lo contrata.

El sistema es flexible porque el asegurado puede escoger aquellos paquetes de protección que le interesan, además de tener la oportunidad de suscribir un contrato – sin penalizaciones de permanencia en general – en el cual ir modificando o eliminando las protecciones que yo no sean necesarias.

En este marco, Clickseguro.net despliega un directorio con numerosas alternativas de pólizas de seguro para contratar a través de los mediadores, con precios competitivos y sin comisiones adicionales. El catálogo incluye la gestión online de seguros de salud, de vehículos (coche, motos y camiones), de decesos, de viaje, de empresa y del hogar, entre otros.

El seguro médico está compuesto por un grupo de pólizas personalizadas que están diseñadas para adaptarse a los requerimientos particulares del asegurado y de su propia familia, con coberturas para gastos médicos, hospitalarios, consultas médicas periódicas, servicios especializados y medicamentos prescritos.

La plataforma también dispone del seguro para el hogar que ofrece protección y asistencia financiera en caso de siniestros naturales o eventos imprevistos (robos, hurtos, incendios) que pueden afectar tanto la estructura del inmueble como de todo el patrimonio existente en su interior.

Del mismo modo, este tipo de productos contemplan la figura de Responsabilidad Civil que entra en acción cuando se producen daños o lesiones a terceros ocasionados por un siniestro en la vivienda asegurada.

El portal Clickseguro.net permite contratar otras pólizas, con planes asequibles a medida, como las destinadas a empresas. Este servicio tiene por objeto salvaguardar las operaciones y activos de un negocio – independientemente de si es grande o pequeño – con coberturas accesibles para las arcas presupuestarias que van desde la Responsabilidad Civil hasta la protección contra riesgos cibernéticos.

Cómo contratar un seguro personalizado con Clickseguro.net Clickseguro.net ofrece a los particulares, pymes y trabajadores autónomos una forma ágil, rápida y confiable de obtener cotizaciones exactas de seguros y contratar pólizas que estén ajustadas a sus posibilidades. Esto es posible gracias a que el sitio posee una extensa red de mediadores (agentes y corredores) distribuidos por todo el territorio español, quienes trabajan con las principales compañías aseguradoras del país.

El procedimiento es sencillo porque el usuario solo debe completar una solicitud digital con apenas unos pocos datos personales e indicar la categoría de póliza que busca. Una vez que el mediador se contacta con el cliente y le informa de una opción acorde a sus necesidades, este puede proceder a contratar directamente el servicio a través de medios telemáticos o telefónicos.

Este es un valor diferencial, dado que los intermediarios son capaces de gestionar grandes descuentos u ofertas que las aseguradoras suelen no exponer en las contrataciones directas. Al mismo tiempo, otro aspecto fundamental es que los usuarios de la plataforma, en casos de emergencia, no tienen que interactuar con un bot porque la atención siempre está a cargo de profesionales del sector asegurador.

Con Clickseguro.net, en definitiva, es posible conseguir una gama de pólizas a medida a través de un servicio asequible, eficiente y garantizado.