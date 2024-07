La Fundación Palarq introduce la arqueología en las aulas con el serious game Archaeologist

La Fundación Palarq ha dado un paso adelante en la difusión de la arqueología. La entidad, famosa por respaldar proyectos arqueológicos alrededor del mundo y facilitar importantes descubrimientos históricos, considera fundamental introducir y potenciar la arqueología en la educación para que los jóvenes la aprecien y comprendan mejor. Por ello, ha decidido respaldar la implementación el serious game Archaeologist, ideado y creado en España, en 20 colegios públicos de toda la geografía nacional. Todo con el objetivo de difundir esta apasionante ciencia entre los estudiantes de 11 a 18 años, de una forma interactiva y gamificada.

Archaeologist es un videojuego diseñado por expertos en educación, arqueología y tecnología para proporcionar una experiencia inmersiva y práctica en el campo de la arqueología. Dirigido a estudiantes a partir de 11 años, este juego permite a los alumnos trabajar como auténticos arqueólogos, explorando yacimientos virtuales y resolviendo enigmas basados en pistas arqueológicas. De hecho el videojuego, disponible para ordenador y chromebook, combina elementos de aventura y resolución de problemas, ofreciendo una plataforma educativa que complementa el currículo tradicional en materias como historia, ciencias sociales y tecnología.

La Fundación Palarq ha seleccionado 20 centros públicos en diversas provincias, incluyendo Barcelona, Asturias, Cantabria, Islas Baleares, Castellón, Málaga, Madrid, Pontevedra, Valencia y Alicante, para participar en esta iniciativa piloto. Cada centro ha recibido licencias gratuitas para 100 alumnos, permitiendo que una amplia muestra de estudiantes experimente los beneficios de esta herramienta educativa. Esta distribución ha sido estratégica para evaluar el impacto del videojuego en diferentes contextos educativos y geográficos, recogiendo datos que permitan mejorar y expandir el proyecto en el futuro.

Los resultados preliminares han sido muy positivos. Los profesores han valorado altamente el videojuego como herramienta educativa, destacando su capacidad para aumentar la participación y el interés de los estudiantes en las clases. Muchos docentes han observado cómo el serious game permite trabajar en el aula habilidades críticas como el pensamiento analítico, la resolución de problemas y la colaboración. Además, el juego ha facilitado la enseñanza al proporcionar un recurso interactivo y flexible que puede integrarse fácilmente en el currículo escolar.

En esta iniciativa han participado activamente tanto alumnos de Primaria como de Secundaria, quienes han jugado en diversas asignaturas como informática, castellano, inglés, historia o geografía, gracias a la ambivalencia del juego.

La interactividad y el realismo del videojuego han permitido que los alumnos experimenten de primera mano cómo es el trabajo de un arqueólogo, utilizando herramientas virtuales y analizando hallazgos en un laboratorio virtual. Según Andreu Florit, CEO de Archaeologist, "nuestro objetivo con el desarrollo de este serious game ha sido facilitar el aprendizaje de la arqueología, a través de la experimentación en primera persona y de la integración de los contenidos de forma gamificada y motivadora. Por eso estamos encantados de ver cómo los estudiantes se involucran y desarrollan una apreciación especial por la arqueología después de jugar”.

La dinámica del juego implica resolver los misterios de ocho yacimientos ubicados en cinco países: España, Francia, Egipto, Italia e Inglaterra. Este viaje virtual transporta a los estudiantes desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna, permitiéndoles conocer al hombre prehistórico, la cultura egipcia, el imperio romano y las sociedades musulmanas y cristianas de la Edad Media y Moderna. A través de esta exploración, los alumnos no solo aprenden sobre diferentes periodos históricos, sino que también desarrollan habilidades de investigación y análisis crítico.

La Fundación Palarq ve en esta iniciativa una oportunidad para promover el conocimiento arqueológico y hacer de la arqueología una ciencia accesible y emocionante para las nuevas generaciones. Según el portavoz de Palarq, "Archaeologist es una excelente herramienta para hacer la arqueología accesible y emocionante para los jóvenes estudiantes. Estamos orgullosos de patrocinar esta iniciativa que combina aprendizaje y entretenimiento de manera efectiva". La Fundación planea continuar evaluando el impacto del videojuego y explorar oportunidades para expandir su uso a más centros educativos en el futuro.

Así que la Fundación Palarq invita a otros centros educativos y entidades interesadas en la educación y la arqueología a seguir de cerca esta iniciativa y considerar la implementación de Archaeologist en sus programas de enseñanza.