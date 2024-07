Digesto Gases, una solución eficaz para los gases y la hinchazón, de la mano de Bibefy

La expulsión de gases corporales es algo relativamente normal en el organismo. Sin embargo, muchos adultos padecen una acumulación excesiva de ellos, junto con una pronunciada hinchazón abdominal. Si bien estos síntomas no suelen conllevar problemas más graves, pueden causar dolores y molestias en la vida diaria.

Principales causas y posibles soluciones para el exceso de gases El exceso de gases o hinchazón abdominal, en la mayoría de casos, no es una dolencia grave ni signo de una enfermedad subyacente más severa. Por lo general, su causa principal son algunos malos hábitos alimenticios, como comer y beber demasiado rápido, hablar mientras se come o consumir una alta dosis de bebidas gaseosas o carbonatadas. Asimismo, puede ser ocasionada por una ingesta desmesurada de dulces como chicles o caramelos duros. Además, el tabaquismo y un estilo de vida predominantemente sedentario también pueden promover esta situación.

Para solucionar estas molestias se pueden aplicar algunas recomendaciones en los hábitos cotidianos. Uno de ellos es comer y beber de forma pausada, tomándose el tiempo adecuado para masticar, y así evitar la ingesta excesiva de aire al tragar los alimentos con demasiada premura. También se recomienda un estilo de vida más activo, con al menos una pequeña caminata tras cada comida, además de eliminar el hábito del tabaquismo y el consumo excesivo de dulces. Del mismo modo, se sugiere consumir con moderación productos como cerveza, refrescos gasificados y bebidas carbonatadas, ya que liberan significativas dosis de CO₂ al organismo, favoreciendo la hinchazón y acumulación de gases.

