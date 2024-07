Ventajas para mediadores ofrecidas por ClickSeguro.net

La tecnología ha llegado para transformar por completo la vida en sociedad, generando cambios importantes en todos los ámbitos. Este es el caso de las compañías de seguros, donde la aparición de nuevas herramientas digitales paralizó el crecimiento de los profesionales mediadores.

Desde entonces, los mediadores han tenido problemas para crecer profesionalmente, ya que las aseguradoras suelen acaparar a la mayoría de los clientes. Pero no todo está perdido, porque en medio de este contexto digital ha nacido la plataforma clickseguro.net, la cual tiene por objetivo operar como un nexo entre los clientes y los mediadores, ofreciendo no solo mejores condiciones para los usuarios, sino también mejores posibilidades de empleo para dichos especialistas.

Cuáles son las principales ventajas de los mediadores Son muchas las razones por las cuales los mediadores continúan siendo una buena alternativa por sobre las compañías aseguradoras. En primer lugar, los mediadores no pertenecen a ninguna empresa de seguros, sino que disponen de acuerdos específicos para vender algunos de sus productos. En este sentido, la tarea de la mediación consiste en priorizar en todo momento los intereses de los clientes, dejando en segundo plano las ventas puntuales de las compañías aseguradoras.

El asesoramiento personalizado es también otra de las razones para contratar mediadores. Estos profesionales se encargan de brindar toda la información correspondiente a la póliza, buscando que la misma se pueda adaptar de la mejor manera a las necesidades de quien solicita el servicio. Esta cualidad marca la diferencia cuando se pone de manifiesto que el mediador se encuentra a disposición en todo momento para actualizar novedades, realizar trámites y despejar cualquier duda que surja de parte de la cartera de clientes.

Los costes de contratación son también un factor clave de la tarea de los mediadores, quienes ofrecen planes de pago mucho más económicos que las aseguradoras. Esto se debe a que los mediadores de seguros suelen obtener promociones por volumen de operaciones que luego se toman en consideración a la hora de avanzar y gestionar con el cliente.

Al disponer de un conocimiento amplio del sector en general y puntualmente del funcionamiento de las aseguradoras, los mediadores se presentan como el tipo de profesional ideal para tramitar un nuevo seguro. La experiencia, el compromiso y la velocidad de respuesta son cualidades que trazan la esencia del mediador.

Por su parte, el servicio postventa de los mediadores es otra de las cuestiones a destacar de su trabajo. Se trata de una asistencia completa que se mantiene tras contratar la póliza; modificaciones, suplementos, tramitación y gestión de siniestros. Además, el rol del mediador es fundamental en casos en los que el cliente y la compañía aseguradora no mantienen una buena relación (los mediadores interceden con el fin de resolver las dificultades).

Los mediadores son una actividad regulada y controlada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). El hecho de ser una profesión 100 % legal hace que el mediador sea cada vez más elegido por el público.

El rol de ClickSeguro.net, el marketplace de seguros que busca jerarquizar la figura de los mediadores Ante la competencia desleal que existe entre las grandes empresas aseguradoras y los mediadores de seguros, resulta fundamental la incorporación de estrategias digitales que permitan equilibrar ambas estructuras de negocio. Esta es la tarea de ClickSeguro.net, el marketplace de seguros que pretende potenciar la profesión del mediador en medio de un escenario digital cada vez más volátil.

ClickSeguro.net no es mediador de seguros y tampoco cobra una comisión de los seguros que se contratan a través de su plataforma, sino que su única misión es conectar usuarios con mediadores. El sitio permite que los clientes suban su petición de seguro para que los mediadores luego puedan ponerse en contacto y concretar un encuentro. El sistema de contratación es offline y se ejecuta a través del correo y teléfono personal del cliente.

Los mediadores que forman parte de ClickSeguro.net ofrecen un servicio que destaca por su buena relación precio-calidad, asesoramiento personalizado y defensa del asegurado ante problemas con su compañía de seguros.

El objetivo de esta plataforma es fortalecer el rol de los mediadores en el nuevo mundo digital, el cual ha sido abarcado por aseguradoras poderosas que desean concentrar poder y reducir las posibilidades de empleo del mediador.

Con versatilidad, profesionalismo y experiencia, la empresa ClickSeguro.net, busca jerarquizar la figura de los mediadores dentro del nuevo mundo dominado por internet y sus herramientas. Los creadores de la firma concentran su energía no solo en valorar el trabajo del mediador, sino en ofrecer alternativas para quienes desean contratar un seguro eficaz, transparente y de bajo coste.