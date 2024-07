Juan Antonio Ortega Núñez explica 'sin tapujos' la realidad sobre el cambio climático en su libro, ‘Clima y Meteorología Fácil’

CÍRCULO ROJO.- Juan Antonio Ortega Núñez defiende la necesidad de difundir conocimiento sobre el medio ambiente a través de su libro, ‘Clima y Meteorología Fácil’. “Siempre me ha preocupado el poco, o nulo, conocimiento que tiene la gente del medio ambiente del planeta Tierra, de lo más importante. Mi profesión me ha permitido estudiar, y volar a diario, muchos cielos del mundo y constatar, además, cómo la gente cree todo lo que cuentan sobre el clima y sobre la meteorología. También me preocupa la información tan básica y primitiva de los medios de comunicación, que solo hablan de anticiclones, borrascas, frentes y cómo nos conformamos con solo saber si va a llover, o no, para ir a la playa. Por otro lado, comprendo que los medios de comunicación ofrezcan lo que la gente demanda. El problema es que, de esa información, y de ese conocimiento, de la meteorología y del clima, depende nuestra existencia”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “explicaciones claras, sencillas y naturales del clima, de la meteorología y de los cambios que experimentamos, así como de la no-refrigeración global, que es muy diferente del calentamiento global. Sobre todo, pretendo que la gente recapacite sobre esa terrible idea de que la lluvia se desperdicia en el mar”.

SINOPSIS

Este libro trata de forma clara, sencilla y sin concesiones a lo políticamente correcto, del clima, de la meteorología, del cambio climático, del llamado calentamiento global y, sobre todo, de la forma tan natural y simple con que la naturaleza ha regulado hasta ahora la forma de vida en la Tierra, y de cómo los seres humanos la estamos desestabilizando y obligándolo a poner en circulación todos sus recursos para intentar alcanzar, lo antes posible, un nuevo equilibrio climático, que ni ella ni nosotros sabemos cómo será. Este libro, y es lo más importante, da las soluciones para volver a la regularidad y a la estabilidad del clima en la naturaleza.

AUTOR

Juan Antonio Ortega Núñez nació en Sevilla en el año 1958 y es el mayor de los cinco hijos del matrimonio entre Antonio y Vicenta. Estudió en el Colegio Claret del barrio del Heliópolis de Sevilla y en la Escuela Nacional de Aeronáutica, en Salamanca. Trabajó como piloto comercial, desarrollando trabajos aéreos: publicidad, lanzamiento de paracaidistas, remolque de veleros, aerotaxi, profesor de aeroclub y sembrando nubes para provocar la lluvia artificial hasta entrar como piloto de transporte aéreo en Aviaco e Iberia L.A.E. Empezó a volar en el año 1974 como paracaidista civil y tuvo el honor tanto de ser alumno del meteorólogo Manuel Ledesma Jimeno, como de trabajar en el proyecto de la lluvia con el científico Albert Schnell en Gran Canaria. El aire, la meteorología y el clima han sido y son su pasión y su vida. Su inquietud, trabajos y estudios lo llevaron a muchas conclusiones sobre el «cambio climático», sin concesión alguna a lo políticamente correcto, que aparecen resumidas en este libro de forma sencilla y al alcance de todos.