Rejuvenecimiento de la mirada con la ayuda de la cirugía estética

Cada vez más demandada, la blefaroplastia puede realizarse en cualquier época del año.

Anteriormente, las cicatrices eran visibles las primeras semanas hasta su total curación. Ahora, con la blefaroplastia transconjuntival, se evitan cicatrices externas.

Dr. Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca Los ojos son centro de atención y uno de los rasgos que más reflejan el envejecimiento en el rostro. Con el paso del tiempo, y dependiendo de la genética de cada persona, se produce un descolgamiento de la piel en los párpados. En el superior tiende a cubrir las pestañas y cerrar el ángulo de visión y en el inferior aparecen bolsas adiposas y hernias.

La cirugía estética es una solución efectiva para rejuvenecer la mirada, de hecho, la blefaroplastia o cirugía de los párpados es una de las más demandadas. Generalmente, los pacientes que se someten a una blefaroplastia tienen entre 30 y 50 años, aunque también es común entre personas de hasta 70 años, especialmente para el párpado superior.

En los últimos años, esta técnica ha evolucionado significativamente. Ahora es posible colocar puntos de sutura internos para minimizar las cicatrices y utilizar bisturí eléctrico, lo que reduce el sangrado. Además, la técnica de blefaroplastia transconjuntival del párpado inferior se realiza desde el interior de la conjuntiva del ojo, evitando cicatrices externas en el párpado inferior.

Blefaroplastia transconjuntival Diferencias con la Blefaroplastia convencional

La blefaroplastia transconjuntival se diferencia de la técnica clásica en que se realiza desde el interior de la conjuntiva (cara interna del párpado), evitando incisiones en la piel y, por lo tanto, no deja cicatrices visibles. Esta técnica es menos invasiva que la blefaroplastia transcutánea o convencional.

La técnica y sus indicaciones

La blefaroplastia transconjuntival está indicada para pacientes que presentan bolsas de grasa en los párpados inferiores sin exceso significativo de piel. También es una opción para aquellos que desean evitar cicatrices visibles o los problemas de pigmentación asociados a las cicatrices. Esta técnica es comúnmente utilizada en pacientes menores de 50 años, ya que en edades más avanzadas suele haber exceso de piel que requiere eliminación.

En general, la blefaroplastia es una intervención ambulatoria que se realiza con anestesia local y sedación. En el párpado superior se retira el exceso de piel, mientras que en el párpado inferior, si se utiliza la técnica transconjuntival, se eliminan solo las bolsas de grasa. En caso de realizarse la técnica convencional, se elimina tanto la grasa como el exceso de piel. Los puntos de sutura se retiran a los siete días. La cirugía dura aproximadamente una hora y el paciente puede salir de la clínica con los ojos abiertos.

Posoperatorio

Durante los primeros tres días del posoperatorio, se recomienda aplicar frío local para prevenir la formación de hematomas y moretones, que son las complicaciones más comunes. Es crucial que el paciente evite la exposición al sol durante la primera semana y hasta un mes, para asegurar una cicatrización óptima cuando se realizan blefaroplastias transcutáneas superiores o inferiores.

El posoperatorio de la blefaroplastia es generalmente bien tolerado, con escaso dolor. Los pacientes pueden retomar sus actividades normales al día siguiente, siempre que no les importe mostrar una ligera inflamación y moretones. Después de diez días, la mayoría de los moretones y la inflamación habrán desaparecido, permitiendo una recuperación completa de cara al público.

Resultados esperados de la Blefaroplastia Resultados y duración

Los pacientes pueden esperar resultados significativos y duraderos de una blefaroplastia. En el párpado inferior, la eliminación de las bolsas de grasa es definitiva y estas no volverán a aparecer. En el párpado superior, aunque los resultados son igualmente satisfactorios, es posible que, con el tiempo, la piel vuelva a caer un poco, generalmente a partir de los 10 años aproximadamente.

Para aquellos pacientes con cejas muy descolgadas, se recomienda considerar un lifting de cejas o infiltraciones de toxina botulínica para mejorar el resultado general y mantener una apariencia rejuvenecida.

Momento de los resultados definitivos

Los resultados definitivos de la blefaroplastia suelen ser visibles alrededor de 3 a 6 meses después de la cirugía, una vez que la hinchazón y los moretones han desaparecido por completo y los tejidos se han asentado.

Cambios en la forma de los ojos

La forma del ojo no debería cambiar como resultado de la blefaroplastia. Sin embargo, un cambio en la forma del ojo, conocido como "ojo redondo", podría ocurrir si se unen incorrectamente las cicatrices del párpado superior e inferior, algo que es poco común. Si los párpados se operan por separado, este riesgo se elimina prácticamente por completo.

En resumen, la blefaroplastia ofrece una solución efectiva para rejuvenecer la mirada con resultados duraderos y naturales, siempre que se realice con una técnica adecuada y por un profesional experimentado.