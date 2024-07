SKUDONET, un referente español en ciberseguridad y balanceo de carga

En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad tanto para empresas como para gobiernos. En España no es la excepción, y una de las empresas que se ha destacado en el ámbito es SKUDONET. Reconocida internacionalmente, esta compañía ha revolucionado el mercado con su solución de balanceo de carga, ofreciendo una protección robusta y eficiente para redes y aplicaciones.

Innovación y balanceo de carga: el éxito de SKUDONET Fundada en 2010 por Emilio Campos, SKUDONET (antes Zevenet) surgió con la misión de crear un balanceador de carga que fuera sencillo de configurar y mantener. Desde sus inicios, el proyecto originalmente conocido como "Zen Load Balancer", captó la atención de ingenieros de software que, bajo la dirección de Campos, contribuyeron a su desarrollo y expansión. Este balanceador de carga de código abierto se ha convertido en una herramienta esencial para muchas empresas, destacándose por su alta disponibilidad y su interfaz gráfica amigable.

La evolución de este proyecto no ha estado exento de desafíos. En 2023, una división interna llevó a la reestructuración de la empresa y el renombramiento del proyecto a SKUDONET. Este cambio, aunque complicado, permitió a la empresa reafirmar su misión y consolidar su equipo directivo.

La propuesta SKUDONET consta de dos versiones principales de su balanceador de carga: la Edición Enterprise y la Edición Community. La primera incluye funcionalidades avanzadas para entornos de alta demanda, mientras que la segunda proporciona una solución robusta y gratuita para pequeñas configuraciones. Esta diversidad en sus productos ha permitido a SKUDONET adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de usuarios, manteniéndose a la vanguardia de la tecnología de balanceo de carga.

Equipo y filosofía: el pilar de SKUDONET El éxito de SKUDONET no se basa únicamente en su tecnología, sino también en el equipo y la filosofía detrás de la empresa. Desde sus inicios en 2010, Emilio Campos ha liderado un equipo comprometido con la innovación y la excelencia. La decisión de colocar los derechos de la marca en manos de una entidad legal y construir una junta directiva fuerte, ha sido fundamental para evitar conflictos internos y garantizar la continuidad del proyecto.

Antonio Rendón Ruiz, como CTO, lidera el equipo de desarrollo, aportando su experiencia en el campo de la ciberseguridad y balanceo de carga. Por su parte, Elisa Rangel Morgado, como COO, se encarga de las inversiones y de asegurar la salud financiera de la empresa, así como de estar en contacto directo con los clientes. Esta combinación de habilidades y experiencias ha permitido a SKUDONET hacer frente a los desafíos del mercado y seguir innovando.

Así, SKUDONET y su innovador balanceador de carga, ha demostrado que la combinación de tecnología avanzada, un equipo comprometido y una visión clara son factores clave para llegar al éxito.