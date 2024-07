Beneficios de los Vehículos de Movilidad Personal

Las bicicletas, los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) se están volviendo más comunes en las ciudades.

El incremento de uso de este tipo de vehículos ha obligado a ir haciendo cambios en lo que a normativa de uso se refiere, por ejemplo, acceso restringido en determinados espacios, como en la red de transporte pública de algunas ciudades.

Además, ya está confirmado que próximamente entrará en vigor la Ley que obligará a tener un Seguro de Movilidad Personal a los propietarios de este tipo de vehículos. Un seguro que destinado a proteger tanto al conductor, con coberturas específicas en caso de accidente como gastos médicos; así como posibles daños a terceros a través de la garantía de Responsabilidad Civil.

Atendiendo a las necesidades del mercado, este tipo de seguros están ya disponibles para asegurar los desplazamientos realizados en Vehículos de Movilidad Personal de alquiler que ofrecen las grandes ciudades. En este caso se puede contratar la tarifa de pago por trayecto, por minutos de uso.

Estos medios de transporte son una alternativa muy atractiva porque ofrecen muchas ventajas. Algunas de ellas son:

Economía y Ahorro

Los VMP no solo son accesibles en cuanto a su adquisición, sino que también ofrecen importantes ventajas económicas en su uso diario en comparación con los medios de transporte convencionales. Al ser eléctricos, presentan menores gastos que los vehículos de gasolina y su mantenimiento también es más reducido.

Beneficios para el medio ambiente

Estos vehículos eléctricos reducen los contaminantes ambientales porque tienen una huella de carbono muy baja. Al elegir un patinete o una bicicleta eléctrica, no solo se beneficia a uno mismo, sino que también se beneficia al medio ambiente.

Mejorar la calidad de vida de las personas

Los VMP también pueden mejorar la calidad de vida. Al evitar los atascos, se reduce el estrés y se ahorra tiempo, lo que permite llegar a los destinos más rápido. El transporte es más agradable y menos agobiante gracias a esta comodidad y eficiencia.

La adaptabilidad y la diversidad

Las bicicletas y los patinetes están diseñados para diferentes tipos de terreno y personas. Hay modelos específicos para la ciudad y otros para la montaña, con diferentes niveles de autonomía y peso para satisfacer diferentes necesidades y preferencias. Cada usuario puede encontrar el vehículo ideal para su estilo de vida con esta variedad.

Tranquilidad y seguridad

Al comprar una bicicleta o patinete eléctrico, es recomendable, y próximamente obligatorio, adquirir un seguro. Realizar estos trayectos con la tranquilidad y seguridad de estar cubierto en gastos médicos en caso de accidente, la defensa jurídica y responsabilidad civil, no es un tema menor.

Todas estas razones explican por qué cada vez más personas optan por los Vehículos de Movilidad Personal como su principal medio de transporte en lugar de los coches o las motos. Además de ser una opción económica y ecológica, brindan importantes beneficios en términos de seguridad y calidad de vida.