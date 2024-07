Brighty App se asocia con Willyrex para un concurso de Minecraft con premios en Bitcoin

La innovadora plataforma financiera europea con sede en Suiza ha anunciado la colaboración con el famoso streamer español de videojuegos, Willyrex. La asociación ofrece la oportunidad de ganar un gran premio de 30.000€ en Bitcoin Brighty App, la innovadora plataforma financiera europea con sede en Suiza, se enorgullece de anunciar una emocionante colaboración con el famoso streamer español de videojuegos, Willyrex. Esta asociación ofrece una oportunidad única para la comunidad de Minecraft de ganar un gran premio de 30.000€ en Bitcoin.

Guillermo Díaz Ibáñez, conocido como Willyrex, es uno de los Youtubers más célebres de España, reconocido por su contenido de videojuegos y seguido por más de 17 millones de suscriptores. Este concurso representa una oportunidad única para sus seguidores y la comunidad más amplia de Minecraft, quienes podrán recibir grandes recompensas por sus habilidades.

Detalles del Evento

El evento se llevará a cabo el 28 de julio a las 17:00 CET, donde 30 jugadores seleccionados competirán en un mapa de Minecraft diseñado específicamente para el concurso. Es posible obtener más detalles visitando la página del evento: Brighty App Crypt Hunters.

Cómo Participar

Los interesados en participar deben seguir unos sencillos pasos:

Instalar la aplicación Brighty. Usar el código promocional "willyrex". Completar el proceso de verificación. Emitir una tarjeta digital de Brighty. El concurso está disponible exclusivamente para residentes del Área Económica Europea (AEE) y está abierto a mayores de 18 años con una cuenta válida de Minecraft.

Registro y Duración

El registro debe completarse antes del 28 de julio. El concurso comenzará a las 17:00 CET. Se espera que los participantes lleguen 30 minutos antes de la hora de inicio del concurso. Las inscripciones enviadas después del periodo del concurso no serán consideradas, pero los usuarios están invitados a descargar y disfrutar de Brighty App para ganar, ahorrar y gastar su cripto y fiat.

Reglas del Concurso

El concurso se llevará a cabo en un servidor designado de Minecraft, donde los participantes deberán completar tareas y desafíos específicos. Los participantes seleccionados recibirán una invitación para el juego el día del concurso. Es importante destacar que la participación solo está disponible en computadoras de escritorio.

Los participantes deben seguir las reglas oficiales de Minecraft y las directrices adicionales establecidas por los organizadores del concurso. Cualquier intento de hacer trampa, hackear o usar software de terceros para obtener ventajas desleales resultará en descalificación.

Selección de Ganadores

Los ganadores serán seleccionados en función de su desempeño en las tareas o desafíos especificados durante el concurso. Los ganadores serán notificados por correo electrónico o teléfono y recibirán sus premios en la aplicación Brighty a más tardar el 31 de julio de 2024. El premio total del concurso es de 40.000€ en Bitcoin, con 30.000€ otorgados al ganador del gran premio para el primero en encontrar el tesoro escondido en el juego Crypt Hunters.

Además, se distribuirán 10.000€ adicionales entre los usuarios por su participación, creación de contenido y visualización de la transmisión en vivo. Los premios se depositarán en las cuentas de los ganadores en la aplicación Brighty a más tardar el 31 de julio de 2024.

Una Nueva Oportunidad para los Gamers

Esta asociación es una gran oportunidad para que los jugadores tradicionales de Minecraft ingresen al espacio Web3 y ganen recompensas competitivas a través de cripto. Los concursos tradicionales de Minecraft a menudo están dominados por jugadores veteranos y organizadores centralizados, dejando menos oportunidades para que los jugadores en desarrollo obtengan recompensas.

Brighty App y Willyrex están creando una campaña divertida para jugadores que dedican varias horas a Minecraft, pero que rara vez tienen oportunidades de recompensas competitivas. La campaña también destaca la creciente integración entre los videojuegos tradicionales y las nuevas tendencias en finanzas digitales, creando un nuevo ámbito de incentivos para las comunidades dedicadas.

Esta activación en Minecraft ha sido creada de forma independiente y no está patrocinada, avalada ni administrada por Mojang Studios o Microsoft, Inc.