New York Crush ofrece hamburguesas artesanales con carne madurada natural en Understreet Market, La Latina

A la hora de preparar hamburguesas, la carne madurada natural ofrece un exquisito sabor, que difícilmente pueden emular otras variantes procesadas a nivel industrial. Además, se trata de un alimento libre de aditivos y conservantes químicos agresivos con el organismo.

En particular, New York Crush utiliza principalmente este tipo de carnes en la elaboración de sus productos. Esta hamburguesería en Madrid se caracteriza por preparar cada hamburguesa de forma artesanal, con ingredientes obtenidos directamente del campo.

Sabor artesanal en cada receta Ubicado en el mercado gastronómico Understreet Market, en la zona conocida como La Latina, New York Crush es un restaurante de inspiración neoyorquina, caracterizada por el delicioso sabor de sus hamburguesas artesanales. Estas recetas son elaboradas con carne madura elaborada de forma artesanal, sin conservantes ni aditivos químicos, y traída directamente del campo.

La principal especialidad en su menú son sus numerosas recetas de hamburguesas smash y regulares, elaboradas con carne de vacuno y ternera 100 %, junto con una gran variedad de opciones de salsas e ingredientes. También se ofrecen diversos entrantes, como costillas y alitas BBQ, ensalada ranchera o patatas con queso cheddar y tocino. Además, próximamente van a incorporar alternativas veganas a su carta, para satisfacer las demandas de una clientela más extensa.

Disfrutar de una hamburguesa artesanal en New York Crush Saborear una buena hamburguesa es un deleite que, además de generar placer en cada bocado, aporta varios nutrientes al organismo. Muchas personas las consideran comida chatarra, pero estos alimentos en realidad son una fuente de proteínas, las cuales ayudan a desarrollar músculo y mantener la energía.

Asimismo, contienen altas cantidades de vitaminas y minerales como zinc y potasio, además de ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico.

Para acceder a todos estos beneficios es posible probar las hamburguesas con carne madurada que ofrece New York Crush en su local ubicado en Understreet Market, en Madrid.