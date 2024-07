Tu Guía Montessori propone más de 30 ideas para un verano inolvidable con niños

Una treintena de profesionales de la infancia y la educación se unen para crear el "bundle del verano", con propuestas para jugar, divertirse y conectar con los más pequeños de la casa. Han creado un paquete de recursos valorados en más de 700 € al que se puede acceder por tan solo 23 € hasta el 29 de julio El verano es la mejor época del año para poder frenar, bajar el ritmo frenético que solemos llevar el resto del año y poder conectar con los hijos de una manera diferente. En estas fechas, muchas familias aprovechan para alejarse de la cultura de la velocidad que durante el curso escolar apenas permite disponer de tiempo para disfrutar de los hijos de forma relajada.

Sin embargo, y más aún con la ola de calor que acontece estos días, a muchos padres les falta creatividad a la hora de preparar planes divertidos, jugar y conectar con los pequeños de la casa sin recurrir a las pantallas.

Por esta razón, un grupo de profesionales dedicados a la infancia y la educación se han unido para crear un proyecto que ofrezca un paquete de recursos único dirigidos a familias y docentes. Juntos han preparado propuestas muy originales y divertidas para acompañar todas las etapas del desarrollo (desde la infancia hasta la adolescencia), fomentando al máximo la conexión, lazos y vínculos de unión en familia.

Se trata del 'Bundle del Verano', un proyecto organizado por Miriam Escacena, creadora de Tu Guía Montessori. Esta madrileña emprendedora y madre de dos hijos y lleva años dedicándose a cambiar el enfoque de la educación para introducir una mirada más respetuosa hacia la infancia.

Esta propuesta limitada en el tiempo ofrece una oportunidad para acceder a un paquete de recursos descargables que contiene imprimibles para recortar y plastificar, e-books, varias Master Class en vídeo, audios descargables, propuestas de yoga, arte, recursos de educación emocional, juegos en la naturaleza, actividades físicas y deportivas, autocuidado en familia y mucho más.

"Todos los profesionales que forman parte de este proyecto tienen un punto en común, y es que les apasiona su trabajo, desde maestras de escuela pública, psicólogas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, expertas en atención temprana, sanitarias, o especialistas en diferentes enfoques de educación activa como Montessori, Reggio Emilia, Inteligencias Múltiples, Baby Signs Language y Disciplina Positiva", explica Escacena, al frente de la organización.

Dentro de este 'Bundle del Verano', además de propuestas lúdicas y de ocio, las familias van a encontrar también innumerables recursos para dar respuesta a los temas que más les preocupan, como la clásica idea de que sus pequeños tienen que dejar el pañal en verano sí o sí, o ser lo más autónomos posible para entrar al "cole de mayores", así como a gestionar conflictos en familia de la manera en que todos los miembros de la familia puedan sentirse bien y que ninguno añore el volver a las rutinas o que se acaben las vacaciones cuanto antes.

¿Cuáles son los beneficios y cómo se puede acceder a los recursos?

En este proyecto participan como autores profesionales que están haciendo una gran labor de divulgación en España como Alejandra Melús, al frente del programa de radio "Hablamos de primera infancia" en Onda Cero, Diana Sánchez y Diana Jimenez, psicólogas que colaboran también con medios de prensa y ofrecen recursos enfocados al Mindfullness y la pareja, Bei M. Muñoz de Educando en Conexión y Cristina Tébar de Montessori en Casa, que ofrecen propuestas de educación emocional y pedagogía Montessori, María Moreno, que trabaja en los centros de formación del profesorado a través de la pedagogía de la luz y las aulas multisensoriales, Alfonso García, maestro de educación física, Guía Montessori y entrenador físico de alto rendimiento, que ofrece más de cien propuestas de actividades físicas y deportivas, Laura Mascaró, que ofrece un curso para padres sobre cómo enfocar la educación financiera, Patricia Vandoorne, al frente de Montessori Sin Fronteras, que dese Chile comparte un conjunto de relatos cósmicos para compartir con adolescentes, etc.

Entre los recursos de este 'bundle' destacan libros en formato electrónico y cursos para acompañar la primera infancia creados por fisioterapeutas especializados en pediatría y expertos en atención temprana, una completa guía para crear un ambiente preparado Montessori en casa junto con una Master Class en vídeo, flashcards bilingües para aprender comunicarnos con signos con los más pequeños, un test para averiguar junto a ellos cuáles son sus inteligencias predominantes y propuestas de juego para estimularlas, un e-book que incluye audios con propuestas sensoriales de lo más creativas, láminas para conocer y educar las emociones y aprender sobre autocuidado en familia, diarios de gratitud para niños y adultos, una Master Class sobre cuentos y narración oral, relatos cósmicos para una noche bajo las estrellas aprovechando la próxima lluvia de perseidas de agosto, propuestas de juego, arte, un cuaderno de pasatiempos de yoga y emociones, una meditación de más de treinta minutos para recuperar la calma, descargables para crear materiales Montessori al estilo Do It Yourself, etc.

Todos estos recursos tienen un valor de más de 700 €, y solo por esta semana se pueden adquirir por tan solo 23 € tanto a nivel personal como para regalar, una oportunidad irrepetible que puede hacer de este verano una experiencia memorable en familia.

Todos los detalles se pueden encontrar en este enlace de la web de Tu Guía Montessori: https://www.tuguiamontessori.com/bundle-educativo/, disponible hasta el próximo lunes 29 de julio.

Vídeos

Presentación de los recursos

Bundle educativo del Verano 2024 - Tu Guía Montessori