SOAINT celebra el mes del Orgullo con un compromiso renovado hacia la Diversidad y la Inclusión

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, SOAINT se enorgullece de anunciar su participación activa y comprometida con la comunidad. Bajo el lema "Exploremos juntos la diversidad", la empresa se une a la Fundación Chilena "Todo Mejora" para ofrecer un conversatorio destinado a sus trabajadores, con el objetivo de fomentar el entendimiento y el respeto hacia todas las experiencias humanas.

SOAINT se compromete a garantizar el bienestar de todas las personas que trabajan en la compañía, sin importar su orientación, identidad sexual o expresión de género. La inclusión de empleados LGBTQ+ en sus equipos es un paso esencial en su estrategia global, que se enriquece con la diversidad de talentos representados por distintos géneros, culturas, habilidades, formaciones, experiencias funcionales y estilos de liderazgo.

"Tenemos un gran compromiso con la diversidad en todas las sociedades en las que estamos presentes. Hoy, especialmente, queremos acercar nuestra tecnología a todos, conscientes de que aún queda mucho por hacer", afirmó Eduardo Villalón Barra, Senior Talent Acquisition Consultant en SOAINT.

Principales hitos en materia de Diversidad SOAINT se enfoca en ser inclusivo y abierto a la diversidad. La empresa incorpora medidas antidiscriminatorias y de protección a la privacidad en todos sus procesos de selección, porque cree en lugares de trabajo donde todas las personas sean incluidas, respetadas y valoradas, permitiendo que todos sus colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos.

"Creemos firmemente en la creación de un entorno donde las diferencias sean respetadas y valoradas", mencionó Eduardo Villalón Barra. "Nuestra misión es asegurar que cada persona en SOAINT pueda prosperar sin miedo a ser discriminada".

Este año, en conmemoración del Mes del Orgullo, SOAINT colabora con la Fundación Todo Mejora para ofrecer un conversatorio educativo a toda la compañía. Todo Mejora Chile es parte de la red global It Gets Better Project, que busca inspirar a personas de todo el mundo a compartir sus historias y recordar a la próxima generación de jóvenes LGBTIQA+ que hay esperanza y que todo mejorará. Este proyecto está presente en más de 20 países.

"Es vital para nosotros participar en iniciativas como esta, que no solo educan, sino que también inspiran a nuestros colaboradores a ser más comprensivos y respetuosos", añadió Eduardo Villalón Barra.

Un futuro inclusivo y transformador Estas actividades demuestran que SOAINT sitúa a las personas y sus valores en el centro de su esfuerzo por impulsar el futuro y la transformación. La empresa crece como compañía y como sociedad, brindando su tecnología para acabar con las diferencias y promover la inclusión.

SOAINT reafirma su compromiso de seguir trabajando por un entorno laboral inclusivo y diverso, en beneficio de todos sus colaboradores y las comunidades en las que opera.

