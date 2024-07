Diseño de sonrisa, el tratamiento dental de mayor demanda en Odontología de Marlon Becerra

La estética dental es esencial tanto para la autoestima como para causar una buena impresión, pero también es importante por razones de salud y para la funcionalidad bucal. Por tal motivo, en los últimos años ha aumentado de manera significativa la demanda de procedimientos de diseño de sonrisa.

En ese sentido, cabe destacar que estos tratamientos son los más solicitados en Odontología de Marlon Becerra, ya que a menudo acuden pacientes que han buscado soluciones en otras clínicas, pero que no han obtenido los resultados esperados. Este centro de salud bucal destaca por su compromiso de siempre encontrar una alternativa que mejore la expresión facial de las personas, incluso en casos muy complejos.

Esto resulta posible gracias a que la clínica cuenta con un equipo de profesionales de excelencia, liderados por el doctor Marlon Becerra, que convierten a este establecimiento en una referencia para pacientes de distintas nacionalidades.

Diseño de sonrisa Odontología de Marlon Becerra explica que el diseño de sonrisa consiste en modificar los dientes con la finalidad de obtener una longitud, forma, ángulos y bordes que sean armónicos. También se considera la forma, altura y nivel de las encías para garantizar proporciones y desproporciones acordes con el mentón, los labios, la nariz y el rostro de la persona.

Como cada caso es particular y único, no existe una única técnica para obtener la sonrisa perfecta, sino que los odontólogos especializados en estética dental deben elegir entre una gama de opciones según lo que resulte más adecuado para el paciente. A menudo, el diseño de sonrisa implica la aplicación de varias técnicas.

Al respecto, la clínica odontológica señala que algunos de los procedimientos más frecuentes son la corrección de mordida y la alineación de los dientes, que resultan esenciales para una correcta oclusión y para devolver la estética dental. En otros casos, la dentadura presenta oscurecimiento o manchas causadas por pigmentaciones, por lo que es necesario un blanqueamiento dental con peróxido de carbamida o de hidrógeno en diversas concentraciones.

Asimismo, el diseño de sonrisa puede requerir el uso de carillas dentales, que es una solución para los casos donde el diente ha perdido su forma; o resinas estéticas, que es una de las primeras opciones restaurativas por sus propiedades de pulido, brillo y resistencias.

Importancia de la salud bucal El diseño de sonrisa también requiere que el paciente cuente con una excelente salud bucal. Por lo tanto, en Odontología de Marlon Becerra primero se realiza un análisis para determinar las condiciones o enfermedades bucales existentes.

Con base en esta evaluación, los profesionales se encargan de solucionar problemas como el sarro, las caries, la gingivitis, etcétera. Este paso resulta indispensable para asegurar un campo limpio y en buen estado para ejecutar el procedimiento odontológico.

En conclusión, el proceso de diseño de sonrisa que ejecutan los profesionales de Odontología de Marlon Becerra no solo aporta una mayor estética dental, sino que garantiza que el paciente tenga una boca saludable, con una expresión reluciente y sin patologías preexistentes.