Smart Places Las Rozas; NIDO Capital llega a Las Rozas con un proyecto diferenciador

El Grupo NIDO Capital ha presentado su nuevo proyecto inmobiliario Smart Places® Las Rozas, el segundo de este innovador concepto tras el de Alcobendas.

Un complejo funcional y moderno, medioambientalmente sostenible y respetuoso con el entorno albergará 118 oficinas, cada una de ellas con terraza privada, excelente distribución y vivificante iluminación natural.

El aspecto diferencial de Smart Places® es que propicia la perfecta simbiosis entre vida profesional y personal. Las zonas comunes están enfocadas para el deporte, la salud y el ocio, en definitiva, para el bienestar. El equipamiento de las zonas comunes es muy completo: Piscina Infinity Pool Sky bar con vistas panorámicas de Madrid, sala de reuniones con espacios de coworking, salón social gourmet, gimnasio equipado, spa, pistas de pádel, etc.

El edificio se complementa con garajes, almacenes, parking privado y un entorno natural de más de 2.500 m² de zonas ajardinadas. Ubicado muy cerca de la A-6, en la calle Dragonera 1-3, facilita una fluida comunicación con la capital y dispone en su entorno de todos los servicios necesarios para la actividad laboral.

La inversión de la promotora ronda los 20 millones de euros, lo que demuestra su sólida confianza en el éxito del proyecto. A este respecto Antonio Riesgo, Presidente de NIDO Capital afirma: “Estamos emocionados con el interés y ventas que ha suscitado Smart Places® Las Rozas. Nuestro proyecto va a ser un referente en el desarrollo de la zona por el diseño, versatilidad y valor añadido que aporta. Todo ello contribuirá al desarrollo del municipio y de la Comunidad de Madrid”.

Smart Places, un concepto innovador El concepto Smart Places by NIDO® abarca un innovador planteamiento inmobiliario que se erige como un referente en el desarrollo urbano sostenible, promoviendo la eficiencia energética y el respeto al entorno.

Smart Places by NIDO® surge con la visión de ofrecer un entorno propicio para trabajar de manera cómoda, generar sinergias y facilitar encuentros profesionales.

Smart Places® busca no solo elevar la calidad de vida de quienes lo disfruten, sino también contribuir al desarrollo económico y social de su entorno geográfico.

Completar la información sobre este innovador planteamiento inmobiliario de Grupo NIDO Capital en www.smartplacesbynido.com