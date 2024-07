El volumen óseo deficiente no impide el acceso a implantes dentales, por Clínica Maxilofacial Calvo de Mora

Los implantes dentales se han vuelto cada vez más populares porque han demostrado ser efectivos para los pacientes, ya sea para quienes necesitan con urgencia recuperar una pieza dental o para quienes han perdido gran parte de su dentadura. Este tratamiento depende en gran medida de la cantidad y calidad de hueso existente en los maxilares. Si el hueso no es suficiente o es de mala calidad, en ocasiones se requiere de técnicas complementarias.

Para fortuna de quienes padecen un volumen óseo deficiente, existen tratamientos reconstructivos que se realizan antes o a la vez que se colocan los implantes dentales. En este sentido, la Clínica Maxilofacial Calvo de Mora dispone de especialistas que conocen todas las técnicas necesarias para colocar los implantes dentales.

Quienes tienen poco hueso, ¿se pueden colocar implantes dentales? Existe una falsa idea que afirma que las personas que no disponen de huesos fuertes y resistentes, directamente no pueden someterse a un tratamiento de implantes dentales. En los últimos años, la técnica conocida como injerto óseo o de regeneración ósea guiada se ha popularizado. Se trata de un procedimiento que permite regenerar el tejido óseo donde se colocarán los implantes dentales.

El objetivo más importante del injerto óseo es garantizar la presencia de hueso donde se colocarán los implantes sobre los cuales irán las piezas dentales que el paciente necesita. Este proceso resulta clave para asegurar un soporte óptimo para el titanio del cual están fabricados los implantes.

Con estos tratamientos de regeneración ósea, en la Clínica Calvo de Mora se aseguran de que a pese a tener huesos débiles o de escasa cantidad, se pueden someter a una cirugía de implantes. Este método es rápido, simple, seguro, y sin dolor.

Los beneficios que proporciona el injerto óseo para los implantes dentales No es casualidad que el injerto óseo sea una herramienta fundamental para que los implantes dentales tengan éxito a largo plazo. Esta técnica que la Clínica Maxilofacial Calvo de Mora ejecuta mediante un amplio equipo de especialistas, cuenta con diversas ventajas y cualidades.

No solo posibilita que los pacientes con poco hueso puedan acceder de igual manera a un procedimiento de implantología dental, sino que además constituye un tratamiento que ayuda a recuperar la funcionalidad y la estética de la sonrisa, mejora la calidad de vida del paciente y regenera los huesos de territorio maxilofacial. A su vez, aporta una mayor precisión, ahorro de tiempo y costes en el tratamiento.

Por todas estas razones, el injerto óseo y la regeneración ósea guiada se han convertido en la opción ideal para quienes necesitan implantes dentales y tienen escasa cantidad de hueso.