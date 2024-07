La impresionante actuación de Sesks lidera la actividad de los Puma Hybrid

El M-Sport Ford World Rally Team ha sido testigo de una actuación impresionante del héroe local Mārtiņš Sesks, que ha brillado en su debut con un Rally1 híbrido. El equipo, con Adrien Fourmaux, ha logrado un sólido 4º lugar en la general y Grégoire Munster ha continuado su racha en la zona de puntos, terminando 9º.





La estrella local Mārtiņš Sesks, y su copiloto Renārs Francis, han sorprendido a los aficionados locales y al público de todo el mundo con una aparición increíble en su rally local. La primera vez que Sesks ha pilotado un Puma Rally1 totalmente híbrido, tras su debut con una versión no híbrida en el pasado Rally de Polonia, lo ha hecho luchando por un lugar en el podio hasta la última especial de este evento del WRC.

Sesks comenzaría su fin de semana con un 4º mejor tiempo en la súper especial de Riga, de 11 kilómetros, con una banda sonora aportada por los miles de aficionados locales que no cesaron de vitorear a su ídolo. Al ascender al tercer puesto de la general en la primera cronometrada del viernes, Sesks se encontró a sólo 1”2 del ocho veces campeón del mundo Ogier, segundo.

Al llegar al tramo de Tukums, el talento del piloto letón en los tramos de casa se demostró. Con tiempos parciales impresionantes a lo largo de los 27 kilómetros, el increíble pilotaje de Sesks se vio recompensado con su primera victoria de especial en el WRC, por un margen de 1”6. Era su segunda vez compitiendo con un Rally1 y primera utilizando las capacidades totalmente híbridas. El piloto letón de 24 años superaría a Ogier en la general y se situaría 2º.

Un Sesks que dejaba sin palabras a todos, lograría otro mejor tiempo en el TC4 para llegar a la zona de asistencia con una masa de aficionados que aplaudían a rabiar a su piloto. Sesks, 2º en la general durante todo el giro de la tarde, completaría el primer día entero con un campeón del Mundo por delante y otro por detrás, respectivamente Rovenperä y Ogier.

Con un Ogier decidido a darle caza, Sesks tenía una gran tarea para el sábado. A pesar de marcar constantemente tiempos entre los tres primeros y mantener el ritmo de los mejores, Ogier finalmente lo alcanzaría en el TC11, dejando al local en tercer lugar y a 9”9 de Tänak, cuarto. Manteniendo tiempos entre los cinco primeros durante toda la tarde, Sesks pudo mantener a raya al estonio para mantenerse 3º en la general y hacerse con 13 puntos para el campeonato.

El domingo Sesks trató de asegurar el podio. Una diferencia de 18 segundos al inicio del día debería haber sido suficiente, pero a pesar de mantener la cabeza fría un par de pequeños errores hicieron que esta brecha se redujera a solo 4,6 segundos de cara a la especial final, la Power Stage, en la que Sesks tendría que luchar a tope para mantener su codiciado podio.

Pero no fue así. Un problema de transmisión en la primera curva frustró sus esperanzas de conseguir su primer podio, perdiéndolo por más de 1 minuto y quedándose fuera de la lucha por el cajón. Fue un final desgarrador para un fin de semana perfecto, pero Sesks solo puede sacar lo positivo de su debut con un híbrido en casa, llevándose a casa el 7º puesto de la general, sus primeras victorias de tramo en el WRC y un ejército mundial de nuevos fanáticos.

Realizando otra fantástica actuación en Letonia, Adrien Fourmaux y Alex Coria comenzaron con buen pie el jueves y viernes, familiarizándose con las nuevas especiales. Al ritmo de Evans y Tänak durante todo el día, Fourmaux estaba ganando confianza en unas pistas desconocidas. Un impresionante tercer mejor tiempo en el TC4, sólo 0”6 más lento que el tiempo de Sesks, que lo ganó, daría lugar a un bucle positivo por la tarde mientras la pareja francesa recortaba las diferencias. Después de un 5º mejor tiempo en la última especial del viernes, pasarían al 5º puesto de la general, por delante de Tänak.

El sábado, Fourmaux se centraba en mantener la 5ª posición. Mientras otras tripulaciones se alternaban a su alrededor, la consistencia de Fourmaux le permitió mantenerse fuerte y terminó el día 5º con los ojos puestos en Tänak, sólo 8”4 por delante. Acumularía 8 puntos para el campeonato.

De cara a afrontar un domingo con sensatez, el francés lograría el 7º mejor tiempo en el Power Stage de Mazilmāja, ascendiendo al 4º puesto de la general al final del rally cuando su compañero de equipo Sesks tuvo mala suerte. Fourmaux acumula un total de 10 puntos en su campaña por el campeonato y permanece 5º en la clasificación.

Grégoire Munster y Louis Louka tuvieron un fin de semana desafiante pero en general exitoso, ganando ritmo y experiencia sobre tierra rápida. Manteniéndose consistente con sus actuaciones hasta el momento, Munster evitó problemas con un manejo sensato y mesurado. Ganando confianza el viernes por la tarde, registró un gran tercer mejor tiempo en el TC8 para pasar a Lappi y mantener la posición por delante de Neuville.

Con el objetivo de mantenerse cerca de Lappi, Munster registró tiempos constantes durante todo el sábado y, además de salirse en un salto en el TC13, realizó una conducción fuerte y limpia y sumó 1 punto al terminar 10º el sábado. A pesar de luchar contra algunos problemas técnicos el domingo por la mañana, Munster se mantendría cerca de los demás equipos y llegaría al final del rally sin problemas, terminando 9º en la general.

William Creighton y Liam Regan completaron su primera prueba sobre tierra rápida con el Ford Fiesta Rally2, quinta participación en el WRC2 con M-Sport esta temporada. Al aumentar su ritmo a lo largo del viernes, lograron tiempos entre los diez primeros y se mantuvieron cerca de los cinco primeros en la general. La pareja irlandesa avanzaría al 5º puesto el sábado por la tarde, posición en la que acabarían, cuarta en la categoría WRC2 Challenger.

Richard Millener, director del M-Sport Ford WRT: "Qué final tan increíblemente duro para un evento increíble. Adrien obtuvo otro resultado fantástico este fin de semana y Grégoire continuó el proceso de aprendizaje, por lo que por supuesto podemos estar muy contentos. Sin embargo, este fin de semana ha sido el de Mārtiņš y Renārs. Cuando nos embarcamos en este programa de dos eventos, no creo que nadie esperara que el asunto fuera así. Realmente han demostrado de lo que son capaces y verlos durante este fin de semana luchar codo con codo contra pilotos como Ott y Séb ha sido simplemente increíble”.

"Estoy totalmente apesadumbrado por lo que pasó en la especial final, desearía haberles podido dar el podio de casa, pero el WRC es duro y será una lección que sólo les ayudará a fortalecerse en el futuro. He estado en esa situación antes, con Ott y Elfyn teniendo problemas al final. Fue increíble ser parte de este viaje con ambos y quiero agradecerles su profesionalidad y forma de trabajar. Fue una alegría verlos conseguir no sólo una, sino dos victorias de tramo. Espero que este no sea el final del viaje con M-Sport, todos los ojos del WRC han visto de lo que son capaces”.

Adrien Fourmaux, 4º: "Ha sido otro buen resultado para nosotros, hemos estado luchando con Elfyn, Takagi y Ott durante todo el fin de semana. Perdimos un poco de rendimiento el viernes por la mañana, lo que quizás también nos afectó el sábado con nuestra posición en la salida, pero en general podemos estar satisfechos con lo que hemos hecho. Mārtiņš ha mostrado un ritmo realmente bueno y todos hemos demostrado que el Puma es un coche competitivo en estas pistas tan rápidas. Quería sumar más puntos el domingo, pero tuvimos algunos problemas con la aerodinámica que no ayudaron. Lo hicimos lo mejor que pudimos y ha sido una buena preparación para Finlandia".

Mārtiņš Sesks, 7º: "Esta experiencia con M-Sport ha sido increíble, disfruté mucho con el equipo, que se ha convertido ahora en una familia para mí; trabajamos hombro con hombro para conseguir el resultado y creo que encajamos bien”.

Grégoire Munster, 9º: "No fue la mejor prueba para nosotros, logramos mostrar algo de ritmo el viernes por la tarde, pero a partir de ahí todo se volvió un poco más difícil. Queríamos cambiar un poco la puesta a punto para el sábado por la tarde, pero dañé la aerodinámica en el aterrizaje tras un salto, ese fue mi error. El domingo nos encontramos con algunos problemas, que resolveremos para el próximo evento. Pero ha sido un kilometraje de carreras realmente bueno que, con suerte, nos ayudará para Finlandia".