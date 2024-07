La Asociación Cultural El Traje de Huelva Presenta el Espectáculo Palos de la Frontera Freestyle Show 2024

La Asociación Cultural El Traje de Huelva tiene el honor de anunciar el regreso del espectáculo más extremo del mundo del motor, el Palos de la Frontera Freestyle Show 2024. Este evento, que promete ser uno de los más emocionantes del año, se llevará a cabo en la plaza de toros de Palos de la Frontera, Huelva, y está dedicado a la Virgen del Rocío.

El Palos de la Frontera Freestyle Show es un espectáculo de acrobacias en moto para todos los públicos, en el que tanto niños como adultos podrán disfrutar de las habilidades de unos de los mejores pilotos del momento. Los asistentes serán testigos de un show único con efectos especiales y los trucos más increíbles, incluyendo mortales, plegadas, Superman y mucho más. Los saltos, que alcanzarán más de 20 metros de distancia y 15 metros de altura, prometen dejar a todos boquiabiertos durante aproximadamente dos horas de espectáculo.

Detalles del Evento Fecha: Sábado, 21 de septiembre de 2024

Apertura de puertas: 18:00 h

Inicio del espectáculo: 19:30 h

Duración: Aproximadamente 120 minutos, incluyendo un intermedio

Información General El evento es recomendado para todos los públicos. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto responsable. Las entradas no son numeradas y los asientos se asignarán por orden de llegada. Los asistentes pueden adquirir sus entradas en los puntos de venta oficiales a través de www.breaking.es.

Tipos de Entradas Entrada General Adulto: 18,00 €

Entrada General Infantil (1 a 12 años): 15,00 €

Entrada VIP Adulto: 50,00 €

Entrada VIP Infantil: 35,00 €

Este evento no solo promete ser un espectáculo impresionante, sino que también es una oportunidad para la comunidad de mostrar su apoyo a la Virgen del Rocío a través de la Asociación Cultural El Traje de Huelva. No perderse este increíble show y ser parte de una experiencia inolvidable.

¡No hay que perderse uno de los espectáculos más emocionantes del año!