Julio de 2024, la nueva normativa de uso de drones ya está en vigor

Con la proliferación de los medios materiales en el panorama de los drones (más modelos, y más asequibles) han aumentado también tanto el número de aficionados al vuelo recreativo como los nichos de negocio en los que se van encontrando aplicaciones para estas “aeronaves no tripuladas”, que es como se llaman realmente.

Y con el auge que ha cobrado esta actividad se ha ido haciendo cada vez más necesaria una normativa en cuanto a seguridad, cualificación y registro. Ahora, en julio de 2024, ha entrado en vigor la última normativa al respecto; como era de esperar, cada vez más restrictiva, y con mayores requerimientos en cuanto al permiso para volar drones.

El porqué de esta regulación El objetivo primordial del Real Decreto 517/2024, de 4 de junio (según se desprende del propio texto legal), es armonizar el régimen jurídico español existente en la materia con el marco europeo ((UE) 2019/945 y (UE) 2019/947), con el objetivo de aportar seguridad jurídica y estabilidad a este sector emergente.

Esta regulación europea rige, en materia de seguridad, sobre todas las actividades aéreas civiles y privadas con UAS (unmanned aircraft systems, o sea, drones), y que se conocen generalmente como “actividades EASA” (las siglas en inglés de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, de la que emana la regulación). Las actividades que emprenda un organismo público (“actividades no EASA”) quedan al margen y bajo jurisdicción del Estado miembro.

Las principales novedades en la normativa Los cambios más destacados giran en torno a tres aspectos importantes:

Operaciones EASA: En categoría abierta aparecen exenciones de seguros de responsabilidad civil y baja la edad mínima de los pilotos (según la subcategoría y el dron); en categoría específica autorizada aparecen las Entidades Designadas y las figuras de Instructor, Examinador y Evaluador.

Zonificación: Se elimina la distinción entre actividad profesional y recreativa, se establecen zonas generales y particulares, y desaparece la necesidad de coordinar operaciones de UAS en espacio aéreo controlado bajo determinadas circunstancias.

U-Space: También se organizan las competencias y responsabilidades en relación con ese reglamento marco para gestionar la integración de los drones en el espacio aéreo de forma segura. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es la autoridad en certificados de proveedor y CIDETRA es responsable de designación de espacio aéreo como U-Space.

Aunque afecta de manera mucho menos directa a los aficionados particulares a los drones y puede pasar desapercibido a la mayoría de empresas que los utilizan en su desempeño cotidiano, también es interesante hacer notar que, en el ámbito de las actividades no EASA civiles, el nuevo decreto establece diferencias entre las operaciones realizadas directamente por un organismo público y aquellas desempeñadas por un operador de UAS.

Hacia una profesionalización más rigurosa En este nuevo contexto, que apunta a un control más estricto del espacio aéreo, parece claro que los profesionales y las empresas del ámbito de las aeronaves no tripuladas en un sentido amplio (tanto los proveedores como los usuarios de servicios de drones) tendrán que lidiar con más cuidado en sus manuales de operaciones con las zonas, categorías, medidas de seguridad y formaciones.

En este sentido, se hace más necesaria que nunca una gestión adecuada de los permisos para volar con drones. Cobra especial importancia la figura del profesional experto en gestión de permisos UAS, capaz de crear los imprescindibles manuales de operaciones adaptados a distintas actividades y escenarios con sus propias especificidades.

La lógica de la externalización de esa tarea viene dada no solo por una necesidad de cumplimiento normativo cada vez más complejo, también por cuestión de competitividad. En todo caso, desde los aficionados que quieren volar en zonas restringidas a los profesionales que ofrecen servicios basados en drones y buscan una tramitación ágil de permisos, siempre es recomendable informarse con empresas especializadas como conpermisodrones.es.