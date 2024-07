Nueva era en estética facial, cambio de color de ojos con Eyecos

En los últimos años, la estética facial ha dado un salto gigantesco gracias a las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la medicina estética. En este contexto, Eyecos, una clínica oftalmológica pionera, se ha convertido en experta en el cambio de color de ojos y blefaroplastia láser sin cirugía. Con más de 10 años de experiencia y un departamento de innovación propio, Eyecos recibe pacientes de todo el mundo, especialmente de Europa occidental y América.

La revolución de la despigmentación láser de Eyecos El cambio de color de ojos se ha convertido en una realidad accesible gracias a la tecnología Neweyes de Eyecos. Este procedimiento, también conocido como iridoplastia láser, utiliza un láser especialmente diseñado para eliminar selectivamente la melanina del iris. El objetivo es revelar el color natural oculto, ya sea celeste, plateado o verde claro, dependiendo de la genética del paciente. La técnica desarrollada y patentada por el Doctor Pedro Grimaldos es segura y efectiva, permitiendo un cambio permanente y natural en el color de los ojos.

Cabe destacar que el procedimiento no es invasivo y se realiza de manera ambulatoria, lo que evita las complicaciones asociadas a las técnicas quirúrgicas. En este sentido, Eyecos ha evolucionado su tecnología desde el láser Neweyes 6G hasta el 10G, que se traduce en una reducción significativa del tiempo de tratamiento y eficiencia.

De esta manera, los pacientes pueden ver resultados en uno o dos días de tratamiento, con un tiempo de espera entre fases de solo uno o dos meses. Esto no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también reduce los costes asociados con la estancia en Barcelona para quienes viajan desde el extranjero.

Blefaroplastia láser sin cirugía: rejuvenecimiento seguro y efectivo Además del cambio de color de ojos, Eyecos ofrece la blefaroplastia láser, una solución innovadora para el rejuvenecimiento de los párpados sin necesidad de cirugía. Este tratamiento, por su parte, utiliza dos tipos de láser: el láser de plasma y el CO₂ fraccionado plus. Ambos métodos son altamente efectivos para corregir la flacidez y las bolsas en los párpados, proporcionando resultados visibles sin el riesgo y la incomodidad de una intervención quirúrgica tradicional.

El láser de plasma funciona creando microlesiones en la superficie de la piel, lo que estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y elasticidad de los párpados. Por su parte, el CO₂ fraccionado plus penetra más profundamente en la piel, eliminando las células dañadas y promoviendo una renovación celular intensa. Ambos procedimientos son mínimamente invasivos y de un tiempo corto de recuperación.

En definitiva, la combinación de estas dos innovaciones permite a los pacientes de Eyecos disfrutar de una transformación facial completa y segura. Desde cambiar el color de sus ojos hasta rejuvenecer los párpados, Eyecos cuenta con soluciones avanzadas para quienes buscan mejorar su apariencia facial de manera natural y permanente.