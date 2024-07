Schneider Electric vuelve a reunir a sus partners IT en los Innovation Days 2024

Schneider Electric ha reconocido un año más la confianza y el trabajo de todos sus Partners IT en España, entregando los IT Partners Awards en diferentes categorías. Durante el evento, además, se ha explicado la evolución del programa de IT Partners, que permite generar 8 veces más ingresos con respecto a otras empresas del sector; y se ha mostrado el ejemplo de DELL Technologies y su alianza con Schneider Electric Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha celebrado la entrega de los IT Partners Awards, que tuvo lugar el pasado 13 de junio en las instalaciones de Schneider Electric en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Schneider Electric ha querido reconocer a los mejores Partners de 2023, celebrando así los esfuerzos y logros excepcionales de estas empresas en diversas categorías, reconociendo su compromiso con la innovación, el servicio al cliente y el desempeño en el sector tecnológico.

Los ganadores de esta última edición han sido:

Best Elite Partner: Powernet

Best Premier Partner: Seidor Tech

Best Services Partner: AQUADS

Best Distributor: Ingram Micro

Best eCommerce: Amazon

Best Company Ambassador: ASAC Comunicaciones

Best Individual Ambassador: Vicente González de Seidor Tech "Nos enorgullece reconocer a nuestros partners que han mostrado una excelencia especialmente destacable en sus respectivos campos. Estos premios son un testimonio de su compromiso y colaboración continua con Schneider Electric, y celebramos sus logros. Felicidades a todos los ganadores. Seguiremos reforzando nuestra alianza para lograr un futuro más sostenible y eficiente", ha afirmado Víctor Gago, IT & ET Channel Sales Manager de la división Secure Power en Schneider Electric.

Durante el evento, además, se ha explicado a los asistentes la evolución del programa de IT Partners, un pilar en la estrategia de canal de Schneider Electric desde hace más de 20 años. Según estimaciones de la compañía, los partners del programa generan 8 veces más ingresos y una mayor rentabilidad con respecto a otros actores del sector. El programa de Partners mySchneider, lanzado en 2022, se ha posicionado como líder en el desarrollo de múltiples competencias IT y diversos modelos de negocio. Este año, como hito, se han lanzado el programa de partners EcoXpert y sus Certificaciones de Datos e Infraestructura críticas. Estas certificaciones se suman a otras consolidadas con las que los partners ofrecen los más altos niveles de competencia del sector.

Durante el evento Innovation Days también intervino Julio César Gómez Martín, CTO de Dell Technologies en España, que abordó la principal tendencia del mercado, la Inteligencia Artificial, en el marco de la alianza entre Dell y Schneider Electric, desde hace más de 25 años. Dell es líder en Infraestructura en el Data Center (IaaS) y en la construcción de sistemas de extremo a extremo de gran escala en IA para empresas, con Cloud Publica o con soluciones on-premise, también denominada PrivateAI. Para ello, trabajan de forma muy cercana a otros proveedores líderes, como Schneider Electric, para facilitar la adopción de la IA de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada negocio: "La alianza entre Dell y Schneider Electric ofrece a nuestros clientes la oportunidad de comprar sistemas completos de energía y refrigeración, desde UPS monofásicos hasta centros de datos modulares completos, al mismo tiempo que están comprando servidores y almacenamiento", ha asegurado el CTO de Dell.