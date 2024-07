Estación de Servicio Setelsis: Medio siglo de servicio, calidad y compromiso con el medio ambiente

Con más de 60 años de historia, la Estación de Servicio Setelsis se reinventa para continuar satisfaciendo las necesidades de sus usuarios y apoyando a la comunidad local. Setelsis, que ofrece carburantes de alta calidad de Repsol, destaca no solo por sus servicios de gasolinera, sino también por su tienda de productos de km0 y su pollería con platos caseros y pollos asados La Estación de Servicio Setelsis, fundada en 1961, es históricamente más que una simple gasolinera. Se ha transformado en un referencial punto de atención al usuario en la zona. A lo largo del tiempo, ha ido incorporando variados servicios, siempre buscando la excelencia y demarcándose de su competencia. La amplia variedad de combustibles de alta calidad, provenientes de la reconocida firma Repsol, es uno de sus aspectos más destacados. En Setelsis la satisfacción del cliente es primordial. Por este motivo, continuamente se ofrecen promociones y descuentos especiales en los carburantes, generando un diferencial en la oferta local del sector.

Además de sus servicios de combustible, se destacan en el mercado con su tienda km0 de productos locales de alta calidad. Este espacio de la estación ofrece desde aperitivos para el viaje hasta productos autóctonos, reflejando la riqueza de la tierra y apoyando a la comunidad local.



Un ejemplo específico de su apoyo a la comunidad es la oferta de platos caseros de Can Solvi y asados en su pollería, preparados con los mejores ingredientes locales, con una tradición culinaria de proximidad, como las chuletas de cerdo Godall y los pollos ecológicos. Esta apuesta por lo local ha logrado consolidar a su pollería como distribuidora de los mejores pollos asados de Solsona.



Su compromiso con el cliente también queda reflejado en los servicios adicionales que ofrece Setelsis. Cuenta con un programa de fidelización que recompensa cada compra con puntos acumulables, los cuales pueden ser canjeados por productos o descuentos.



Además, Setelsis siempre está pendiente de su presencia en línea. La comunicación y cercanía con sus clientes se refleja a través de sus redes sociales y el mantenimiento de promociones en su tienda, con calendarios adaptados a las fechas señaladas.



En Setelsis no solo buscan potenciar su presencia en línea, sino que también buscan generar eventos especiales y lanzamientos en fechas destacadas. Continuamente buscan reinventarse y sorprender a sus clientes para mantener su posición destacada en el sector.



Más información en:

Perfil Facebook: https://www.facebook.com/essetelsis/

Perfil Instagram: https://www.instagram.com/essetelsis/