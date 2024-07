La revolución del cuidado de la piel con Estetic Mundo, tratamientos naturales para un rostro y cuerpo saludables

El mercado de la estética y la belleza en los últimos años ha demostrado una notable capacidad de crecimiento y de adaptación, tanto a las nuevas tendencias como tecnologías. En este sentido, las marcas relacionadas con la cosmética natural han encontrado en los marketplaces un canal estratégico de distribución para llegar a un amplio público, expandir sus operaciones y visibilizar las bondades de sus productos aptos para cuidar la piel y el cuerpo.

Dentro de este contexto, Estetic Mundo destaca como un marketplace que revoluciona la industria de los tratamientos estéticos con poderosas fórmulas que promueven el cuidado personal y del medioambiente. A continuación, la firma desarrolla sus objetivos, explica el comportamiento de sus consumidores, sus factores diferenciales y los recursos que aporta a los esteticistas y profesionales del mundo de la belleza, entre otros conceptos.

¿Podría hablar un poco sobre la motivación detrás de la creación de este marketplace exclusivo para esteticistas y profesionales del mundo de la belleza?

Creamos Estetic Mundo porque entendemos que el nuevo consumidor demanda productos cada vez más exigentes, naturales y que no dañen el planeta, tanto en el proceso de fabricación como en su composición. El profesional del mundo de la estética que busca crecer es consciente de esa demanda y es en nuestro Marketplace donde encuentra los productos, tratamientos y rituales que necesita, además de asesoramiento online y un showroom presencial.

Nuestro cliente no solo busca productos de laboratorio, sino también el asesoramiento personalizado y profesional. En Estetic Mundo podrá encontrar cosmética profesional para cabina y asesoramiento vía chat con nuestros profesionales

¿Qué diferencias notables han observado en el comportamiento de los consumidores de productos de belleza en los últimos años?

En los últimos años, hemos observado una migración de muchos consumidores de las grandes superficies y el beauty retail a la compra en internet o plataformas especializadas en cosmética, donde caben todo tipo de productos y el único objetivo es la venta numérica.

A diferencia de esto, nosotros ofrecemos productos Made In France, que cumplen los más altos estándares de calidad y sostenibilidad para que el profesional encuentre en nosotros un aliado en el que depositar su confianza y crecer con nosotros.

¿Cómo ve usted el futuro de la estética y qué papel juega Estetic Mundo en este contexto?

Gracias a los avances científicos en el campo de la nanotecnología y el descubrimiento de nuevas sinergias entre ingredientes, unido al desarrollo que proporciona la inteligencia artificial, la formulación de los productos de estética será cada vez más poderosa, y sus efectos también. Trabajar con marcas con más de 25 años de experiencia en estética natural e investigación de vanguardia nos asegura poder ofrecer los productos, tratamientos y rituales más avanzados del mercado.

¿Qué factores diferencian los productos que ofrece Estetic Mundo de otros en el mercado?

No solo nos importa la calidad, también el precio es un claro factor determinante. No ofrecemos cosmética de lujo con envases muy caros, mucho marketing y escasa efectividad. Eso no nos interesa y al nuevo consumidor tampoco. Nuestra oferta es la que necesita un profesional que busca tratamientos naturales, innovadores y eficaces para ofrecer una experiencia óptima al cliente y, sobre todo, fidelizarlo. En Estetic Mundo ofrecemos productos de estética que abordan una gran variedad de problemas de la piel, todos ellos basados en investigaciones científicas y con resultados certificados.

¿Qué tipo de apoyo y recursos adicionales ofrece Estetic Mundo a los profesionales de la estética?

Entendemos el proceso de fidelización basado en tres pasos: calidad, compromiso y asesoramiento interactivo. Nuestro objetivo es crear un entorno que fomente la colaboración, el aprendizaje y el progreso tanto para los esteticistas como para los profesionales del mundo de la belleza.

¿Cuál es su mensaje para los profesionales de la estética que buscan diferenciarse y mantenerse en un mercado en constante cambio?

En Estetic Mundo tienes tu aliado. Trabajamos para crear una diferenciación positiva, que nuestros clientes se sientan arropados y si tienen cualquier duda, poder resolverla sin problema, ya sea en la composición de los productos que ofrecemos como en su aplicación y efectos. Todo lo hemos medido para crear una experiencia perfecta. Estamos dedicados a la calidad, la sostenibilidad y el crecimiento profesional.

Invitamos a todos los profesionales de la estética y el mundo de la belleza a unirse a nosotros para ofrecer la mejor de las experiencias a sus clientes de la mano de Estetic Mundo, su Marketplace exclusivo para esteticistas y profesionales del mundo de la belleza.

En definitiva, Estetic Mundo no solo prioriza combinar lo mejor de la ciencia y la naturaleza para proporcionar productos de alta Cosmética que se adaptan a las necesidades de los profesionales más exigentes del mundo de la belleza, sino también ofrecer una experiencia óptima y personalizada en los tratamientos estéticos innovadores que utilizan sus clientes.