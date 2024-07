Ángel González, CEO de NOÁTICA, explica cómo es la lucha contra la cibercriminalidad en la era digital

La ciberseguridad ha pasado de ser una preocupación marginal a convertirse en una prioridad absoluta para las empresas de todo el mundo. Con un aumento significativo en los ciberataques y la creciente sofisticación de las amenazas, las organizaciones están más vulnerables que nunca.

A continuación, Ángel González, CEO de NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos, explica en esta entrevista como abordan estos desafíos. Su palabra es una voz experta, dado que se trata de una empresa pionera en el campo de la ciberseguridad y el desarrollo de software a medida en España.

¿Desde cuándo trabaja en el sector informático?

NOÁTICA nace en el año 2006 con profesionales técnicos informáticos, programadores, y peritos informáticos en España. Desde nuestros inicios, hemos enfocado nuestros esfuerzos en brindar soluciones a las empresas, nuestra filosofía de trabajo está marcada por el compromiso con la calidad y la innovación.

Desde su fundación, hemos trabajado incansablemente para ofrecer soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Con un equipo de expertos en diversas áreas de la informática, la empresa se ha consolidado como un referente en el sector, destacándose por su capacidad para realizar soluciones personalizadas y auditorías exhaustivas de ciberseguridad.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan?

Nos gusta decir que en NOÁTICA hacemos la informática fácil para las empresas y resolvemos problemas del día a día. En estos más de 15 años de experiencia, la informática ha evolucionado muchísimo, y con ello las necesidades de nuestros clientes y las soluciones que desarrollamos.

Los proyectos más comunes de NOÁTICA incluyen el desarrollo de software a medida en multitud de lenguajes de programación. Estamos especializados en soluciones CRM, Moodle y ERP. La integración de la inteligencia artificial y la automatización en los Call Centers es un claro ejemplo de cómo la empresa se mantiene a la vanguardia, proporcionando herramientas que no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también potencian la productividad de sus clientes.

¿Cómo ha aumentado la ciberdelincuencia en los últimos años?

En agosto de 2023, el Ministerio del Interior de España presentó un informe que arroja luz sobre la situación de la criminalidad en el país. En particular, este informe destaca un aumento preocupante en la cibercriminalidad. Este segmento en particular experimentó un incremento significativo del 13.8% con respecto al año previo, subrayando la necesidad urgente de abordar esta tendencia en ascenso.

El aumento de la ciberdelincuencia en España es un reflejo de una tendencia global. La creciente dependencia de la tecnología ha abierto nuevas vías para los delincuentes, que aprovechan las vulnerabilidades en los sistemas informáticos para perpetrar sus ataques.

Los datos del Ministerio del Interior subrayan la gravedad de la situación, destacando la necesidad de medidas proactivas para combatir esta amenaza. La estadística contundente que revela que "1 de cada 3 empresas sufre filtraciones de datos" subraya la magnitud del desafío al que se enfrentan las organizaciones en todo el mundo.

¿Cuáles son las ciberamenzas más comunes?

La ciberguerra y el ransomware son dos de las amenazas más significativas que enfrentamos hoy en día. En NOÁTICA trabajamos para ayudar a las empresas con un servicio de Auditoría de Seguridad, el asesoramiento en la contratación de seguros de ciberseguridad y la Certificación ISO 27001. Nos enfocamos en ofrecer soluciones integrales que abarquen desde la identificación de vulnerabilidades hasta la implementación de medidas preventivas y reactivas.

La ciberguerra y el ransomware representan dos de las amenazas más insidiosas en el ámbito de la ciberseguridad. Mientras que la ciberguerra implica la obtención de información a través de ataques dirigidos a empresas y organismos públicos, el ransomware se centra en el secuestro de archivos digitales, extorsionando a las víctimas a cambio de su liberación.

En definitiva, NOÁTICA constituye un verdadero aliado estratégico en cuanto a ciberseguridad, servicios informáticos de desarrollo de software, integración de sistemas, corrección de vulnerabilidades, rescate de información valiosa y defensa ante los tribunales en casos vinculados a las pruebas informáticas.