Ibai Azanza, nuevo fichaje del Equipo Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma continúa configurando la próxima temporada y añade un nuevo joven talento a su plantilla. Ibai Azanza es el nuevo fichaje del conjunto navarro y firma un contrato hasta el año 2026. Es la segunda incorporación confirmada tras el reciente anuncio de la llegada de Haimar Etxeberria, también procedente del Equipo Finisher.





Ibai Azanza (Pamplona, 2004) fue uno de los mejores ciclistas del panorama nacional en categoría junior y durante los dos últimos años ha encontrado en la estructura el entorno ideal para continuar un crecimiento sostenido e imparable: “En el Equipo Finisher he tenido un ambiente ideal para seguir mejorando poco a poco. Valoro mucho la gente que he conocido, el compañerismo entre todos. Me han dado siempre todas las facilidades para dar el máximo, a nivel de preparación, entrenamientos y material”, explica el corredor navarro.

Azanza, que también será stagiaire con el Equipo Kern Pharma durante la presente temporada, afronta este reto “con la máxima ilusión y ganas de correr con los mejores. Quiero seguir creciendo como ciclista y dando pasos hacia adelante y esta es la mejor manera de conseguirlo. Agradezco mucho la oportunidad al equipo”.

El joven ciclista de 20 años ya ha mostrado destellos de su talento y su potencia en la categoría sub23 con el Equipo Finisher. En especial durante los últimos meses, en los que se ha proclamado campeón navarro de contrarreloj y subió al podio en la prestigiosa Subida a Gorla. Un perfil completo sobre la bicicleta que se maneja a la perfección sobre la cabra y se adapta a cualquier ámbito en la carretera.

“Realmente me gustan todos los terrenos y me intento manejar bien en cualquier situación. Pero si tengo que elegir, me quedo con la contrarreloj y las subidas sostenidas y de fondo”, destaca Ibai Azanza, que no cierra a nada el perfil de ciclista en el que aspira a convertirse entre profesionales. En el Equipo Kern Pharma encontrará un ambiente cercano y conocido, con nuevos compañeros con los que ya ha coincidido en concentraciones y en los que tendrá “un gran apoyo para crecer y a los que quiero aportar trabajo e ilusión”.

Juanjo Oroz, manager general del Equipo Kern Pharma, resalta sobre Ibai Azanza que “fichamos un ciclista de gran talento después de dos años de formación en el Equipo Finisher. Pensamos que está preparado para el campo profesional, con carreras más duras y largas. Tiene mucho potencial y por eso será ciclista en el Equipo Kern Pharma”.

“Se sigue confirmando la apuesta de este equipo por el talento joven y por un ciclista que quiere seguir creciendo con nosotros, y nosotros con él, con máxima implicación”, continúa Oroz. “Conocemos sus capacidades, hemos superado dificultades juntos y confiamos en que, en el ciclismo actual, un ciclista de sus características va a brillar”.