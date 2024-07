Mia Property, un nuevo concepto de asesoramiento en retail inmobiliario

Angélica Ordoñez, una destacada especialista en el sector inmobiliario en el área de retail con más de 14 años de experiencia en este sector ha lanzado un proyecto propio: Mia Property.

Esta iniciativa marca un hito en este ámbito por la promesa de un servicio personalizado para acceder a locales destinados a la venta minorista. Además, la figura de esta profesional resulta inspiradora y ya ha dejado una huella en el mercado inmobiliario español.

Una trayectoria ejemplar en el sector El de Angélica Ordoñez no es un nombre desconocido en el ámbito del área del retail. Su carrera comenzó en Busquets Gálvez como asesora, continuando en Catella, una consultora inmobiliaria, donde se destacó por su capacidad para formar equipos efectivos y liderar con visión estratégica.

Posteriormente, su talento la llevó a Home Boutique, donde asumió el liderazgo del departamento Retail. En esta posición, fue clave para conseguir la ejecución de más de 50 operaciones a nivel nacional, llegando a acuerdos con marcas de primer nivel en algunas de las calles más comerciales de Madrid como, por ejemplo, La Gran Vía, Serrano, Preciados o Goya, consolidando su reputación como una de las profesionales más influyentes en este sector.

A su vez, el lanzamiento de Mia Property es el resultado de esta trayectoria y de un entendimiento profundo de las necesidades del mercado. En este sentido, la misión de esta nueva empresa es ofrecer un trato personalizado que se adapta a las demandas específicas de clientes estratégicos que buscan expandirse y crear espacios únicos. Este enfoque refleja no solo la experiencia y el conocimiento acumulados por esta especialista, sino también su compromiso para elevar los estándares del servicio en el sector inmobiliario.

Revolucionando la intermediación minorista Mia Property no es una empresa más en el mercado. En cambio, se trata de una declaración de empoderamiento y profesionalización en un sector que ha necesitado líderes con la capacidad de innovar y transformar.

A propósito de esto, Angélica Ordoñez y Mia Property están preparados para redefinir el futuro del retail inmobiliario en España, demostrando que, con la combinación adecuada de experiencia, pasión y dedicación, es posible crear una marca eficiente e inspiradora.