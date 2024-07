Cerciora ofrece servicios de asesoramiento y gestión de reclamaciones para mutualistas laborales

En el ámbito fiscal, las contribuciones a sistemas de seguridad social y mutuas laborales son temas de gran relevancia para trabajadores y pensionistas. En este contexto, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo emitió una decisión judicial que busca equilibrar cargas y beneficios de los contribuyentes.

La sentencia 707/2023, emitida el pasado 28 de febrero del 2023, reconoce a los pensionistas el derecho de recuperar parte del dinero cotizado en las mutualidades laborales. El fallo judicial posibilita la reclamación por parte de quienes hayan realizado los aportes correspondientes en el periodo de 1967 y 1968.

Entre 1969 y 1979 se pagaba la cotización tanto a la Seguridad Social como a la Mutua. A pesar de ello, el pago a la Mutua no se admitía como gasto deducible en la declaración de la renta. Todo eso cambio a raíz de una protesta colectiva de empleados de la banca que marcó una sentencia del Tribunal Supremo el 28 de febrero del 2023, en la que se reconoce el derecho a que el pago que se realizó a la Mutua en su tiempo debe de ser un gasto deducible en renta.

La Sentencia del Tribunal Supremo 255/2023, de fecha 28 de febrero de 2023, determina que la pensión pública de la Seguridad Social por jubilación o invalidez derivadas de aportaciones/cotizaciones realizadas a Mutualidades Laborales hasta el 31 de diciembre de 1978, que no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, deben integrarse en la base imponible del impuesto al 75% según la Disposición Transitoria Séptima de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La integración de la prestación al 75% se realizará solo respecto de la parte de la misma que derive de cotizaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 1978. A efectos de determinar qué parte de la pensión corresponde a cotizaciones, podrá atenderse a una regla proporcional en función de los años durante los cuales el reclamante cotizó a la Mutualidad con respecto al total de años de su vida laboral.

Detalles de la sentencia 707/2023 Las mutualidades laborales son conocidas como entidades encargadas de gestionar algunas prestaciones sociales y de seguridad para los trabajadores, previo a su integración en el sistema de Seguridad Social. En ese sentido, las cotizaciones realizadas a estas mutuas entre 1967 y 1978 no eran deducibles en la base imponible del IRPF.

Para aplicar la reducción y reclamar las cantidades correspondientes, es necesario que los aportes realizados a las mutualidades hayan sido ejecutados antes del 1 de enero de 1999 y que no hayan sido objeto de reducción o minoración de la base imponible del IRPF, en función de la legislación vigente en ese momento.

En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo puede suponer un alivio significativo para muchos pensionados en España, ya que permite el acceso a un resarcimiento económico importante. El documento judicial señala que cualquiera que sea la naturaleza de las aportaciones efectuadas en el periodo examinado, lo relevante es si las cotizaciones pudieron ser o no deducidas en la base imponible al IRPF.

Cómo llevar a cabo el proceso de reclamación A efectos de la sentencia, todas las personas que se encuentren cobrando jubilación y que hubiesen cotizado a mutuas laborales hasta 1978 tienen derecho al reintegro de ciertas cuotas. Se pueden reclamar los años no prescritos, es decir desde 2018 hasta 2022.

Los contribuyentes interesados pueden solicitar la rectificación de sus declaraciones de la renta de los últimos cuatro años. Para hacerlo, es necesario presentar una solicitud formal ante la Agencia Tributaria, que ha habilitado un formulario específico para canalizar este tipo de trámites.

En ese sentido, se recomienda a los usuarios buscar asesoría especializada que los ayude a conocer en detalle los aspectos que conforman el proceso y, además, recibir una asistencia continua durante cada fase del mismo.

Esta empresa destaca por contar con todos los recursos, experiencia y conocimientos suficientes para recuperar las aportaciones realizadas con todas las garantías jurídicas correspondientes.