El asado es mucho más que una comida en Argentina; es una tradición, un evento social y una celebración de la cultura. En este contexto, la tira de asado de novillo raza Angus se erige como uno de los cortes más representativos y apreciados. En España, encontrar la costilla black angus perfecta para un asado inolvidable es una realidad con DeliArgentina. Esta carnicería gourmet no solo ofrece carne de la mejor calidad, sino que también propone una experiencia culinaria que rinde homenaje a las raíces y sabores de la gastronomía argentina.

Costilla black Angus: sabor y tradición en cada bocado La costilla black angus proviene de la raza bovina Angus, originaria de Escocia y difundida mundialmente por sus atributos productivos. En DeliArgentina, se ofrece una tira de asado de novillo de esta raza que se corta del cuarto delantero con costillas pequeñas y cortadas gruesas, ideales para la parrilla o el horno. Esta pieza se distingue por su infiltración de grasa intramuscular, que otorga un sabor suculento y una textura fina. La grasa infiltrada, en lugar de exterior, confiere a la carne un aspecto veteado que no solo es atractivo visualmente, sino también más saludable, con un bajo contenido calórico y un alto porcentaje de acidos grasos instaurados Omega 6.

Respecto a la preparación de la tira de asado Angus, es un arte. Se recomienda cocinarla a fuego lento en parrilla, comenzando con los huesos hacia abajo y añadiendo una capa de sal parrillera una vez en la parrilla. Este método asegura una cocción uniforme y resalta las cualidades de la carne, resultando en un platillo jugoso y lleno de sabor. Cabe destacar que la carne Angus no solo es una delicia para el paladar, sino que también proporciona proteínas, hierro, fósforo y vitaminas del grupo B, conformando una fuente nutricional valiosa.

DeliArgentina: la excelencia de la carne gourmet DeliArgentina se posiciona como una carnicería gourmet especializada en carnes de alta calidad, incluyendo carne argentina, uruguaya, irlandesa, de Nebraska y Galicia. Además, cuenta con una selección de vinos, dulces, empanadas, yerba mate y otros productos típicos de Argentina y Uruguay para quienes residen en España. La tira de asado Angus es uno de los productos estrella de su catálogo, reflejando la tradición cárnica argentina en cada bocado.

Además de la carne fresca, DeliArgentina se destaca por sus carnes maduradas wet aged y dry aged, que potencian aún más el sabor y la terneza de los cortes. Con tiendas ubicadas en Cataluña y Madrid, ofrecen servicio a toda España y parte de la UE, con envíos refrigerados que garantizan la frescura del producto hasta su destino final.

Así, con productos tradicionales y cortes de carne de primera calidad como la costilla black angus, DeliArgentina constituye la elección predilecta para quienes buscan los auténticos sabores argentinos en otras partes del mundo.