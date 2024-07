La Caja Mágica de Madrid acogerá la 6ª edición de la gira RBF con Anuel AA, Farruco, Bryant Myers, Tiago Pzk, El Alfa, María Becerra, Tainy y otros

La dirección de Reggaeton Beach Festival ha presentado el cartel completo de sus conciertos en Madrid el 20 y 21 de julio, que este verano tendrán nuevo y mejorado recinto en La Caja Mágica. La rápida venta da las entradas anuncia un inminente sold out.

20 y 21 de julio. Nuevo recinto: Caja Mágica (Zona exterior).

Anuel AA, Farruco, Bryant Myers, Tiago PZK, El Alfa, María Becerra, Tainy, Lunay, De La Ghetto, Alvaro Diaz, Noriel y Chimbala.

Escenario mejorado de más de 45 x 22 metros, una cabina de DJ integrada y más de 400 metros cuadrados de pantalla 8K.

Madrid, julio 2024. La dirección de Reggaeton Beach Festival ha anunciado el cartel completo de la Gira 2024, que volverá a Madrid y que promete ser la más larga y espectacular de su historia. El Tour, que ha contado con la asistencia de más de un millón de personas a lo largo de su historia, comenzará su recorrido este año en Oropesa del Mar y Puerto de la Cruz el 29 y 30 de junio, continuará por Nerja, Benidorm, Mallorca, Santander, Madrid, Barcelona, Avilés y Gran Canaria, y concluirá en Nigrán y Torrevieja el 3 y 4 de agosto.

El evento de Madrid se celebrará el 20 y 21 de julio por primera vez en el espectacular recinto exterior de la Caja Mágica (C/ Camino de Perales, s/n). Es un espacio multidisciplinar muy popular que acoge todo tipo de eventos deportivos (sobre todo de tenis), culturales y todo un referente en instalaciones polivalentes, perfecto para la organización de grandes festivales como RBF. Las entradas están volando y ya se han agotado la zona Vip y el Front Stage por lo que se espera que se llegará en pocos días al sold out en la zona general.

El cartel final contará con artistas internacionales de la talla de Anuel AA, Farruco, Bryant Myers, Tiago PZK, El Alfa, María Becerra, Tainy, Lunay, De La Ghetto, Alvaro Diaz, Noriel y Chimbala junto con DJ’s de primer nivel como Albert González, Dj Martino, César Novero, Biel Castell y Anthony Ready & Yeigo. Además, el festival ofrecerá una innovadora área de actividades con una amplia variedad de atracciones, zonas de juegos y áreas para actividades acuáticas. El recinto estará equipado con miles de metros cuadrados de césped artificial y fuentes de agua potable de acceso gratuito. También se introducirán nuevos servicios, como barras mejoradas, una zona pensada para recibir y proporcionar buenas vistas a las personas con movilidad reducida y un gran espacio gastronómico renovado con una amplia selección de sabores de todo el mundo, veganos y sin gluten.

Otras novedades de esta edición son su gran escenario, 45 x 22 metros, una cabina de DJ integrada y más de 400 metros cuadrados de pantalla 8K. También se ha invertido en tecnología de última generación, IA, seguridad y accesos para mejorar la experiencia de los fans.

Los directores de RBF quisieron destacar una parte esencial de la filosofía de RBF: que es un evento diurno que respeta el sueño de los vecinos y se complementa con las costumbres locales. El horario de 16:00 h a 00:00 h permite disfrutar de la ciudad y su entorno con variedad de museos, monumentos y una gran oferta gastronómica, Un estudio prevé que el impacto económico del festival en la región supere los 2,5 M directos y 11,7 M indirectos beneficiando a agencias, hoteles, tiendas, restaurantes y otros negocios locales.

Sobre RBF 2024 RBF nació en 2017 como iniciativa de los socios de DQuality, una productora de Badalona, y fueron pioneros en crear un gran evento en España apostando por el reggaeton cómo la nueva música central del actual tiempo. El festival ha crecido significativamente en sus cinco ediciones anteriores y se ha convertido en el más relevante de Europa en música urbana.

Este año DQuality Group ha firmado una alianza estratégica de gran calado con Grupo VRDG, el gigante del entretenimiento del continente americano, que permitirá que RBF crezca en calidad de oferta artística y tecnológica, dibujando un futuro espectacular para sus próximas ediciones.

La fidelidad del público de RBF es un testimonio de su éxito, habiendo presentado a artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel AA, Ozuna, Karol G, Don Omar y muchos más que hoy ya son estrellas globales.

Al estar presente el Tour en los destinos turísticos más importantes del país, Madrid no podía faltar, siendo un destino infalible por su gran conexión con la música latina. El proyecto Reggaeton Beach Festival, por otra parte, defiende unos sólidos valores desde sus inicios como el apoyo a las economías locales, la inclusión y el respeto al medio ambiente, así como la implementación de Puntos Violeta y mayor número de personal de seguridad para combatir el abuso y fomentar espacios seguros. Toda la información en RBF.